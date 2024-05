TikTok e Universal Music Group fanno pace, nuovo accordo

Universal Music Group (UMG) ha recentemente stretto un accordo “multidimensionale” con TikTok, che consentirà al suo catalogo di artisti, tra cui Taylor Swift, Olivia Rodrigo e Drake, di tornare a disposizione degli oltre un miliardo di utenti della piattaforma di video sharing cinese. L’accordo arriva dopo che UMG aveva iniziato a ritirare la sua musica da TikTok il 1° febbraio, in seguito alla scadenza del precedente contratto.

Protezione dell’arte umana nell’era dell’AI generativa

Uno degli aspetti chiave dell’accordo riguarda le preoccupazioni di UMG e dei suoi artisti riguardo all’intelligenza artificiale generativa. Le due aziende collaboreranno per garantire che lo sviluppo dell’AI nell’industria musicale protegga l’arte umana e l’economia degli artisti e degli autori. TikTok si impegna inoltre a lavorare con UMG per rimuovere dalla piattaforma la musica generata dall’AI non autorizzata e a fornire strumenti per migliorare l’attribuzione degli artisti e degli autori.

Ole Obermann, Global Head of Music Business Development di TikTok, ha espresso entusiasmo per il ritorno di UMG e UMPG sulla piattaforma, sottolineando l’impegno a sviluppare strumenti di intelligenza artificiale in modo responsabile per consentire una nuova era di creatività musicale e coinvolgimento dei fan, tutelando al tempo stesso la creatività umana.

Nuove opportunità di monetizzazione e supporto agli artisti

L’accordo prevede anche nuove opportunità di monetizzazione derivanti dalle crescenti capacità di TikTok nel settore dell’e-commerce. Inoltre, TikTok si impegna a continuare a costruire strumenti per aiutare gli artisti a sfruttare al meglio la piattaforma in settori come l’analisi e la biglietteria integrata.

Entrambe le società stanno lavorando di gran lena per riportare gli artisti sulla piattaforma, dimostrando il loro impegno a creare un ambiente in cui la musica possa prosperare e gli artisti possano trarre vantaggio dalle opportunità offerte da TikTok.

Questo nuovo accordo tra Universal Music Group e TikTok segna un passo importante verso un futuro in cui l’intelligenza artificiale generativa e la creatività umana possono coesistere e arricchirsi a vicenda, offrendo al contempo nuove opportunità di crescita e coinvolgimento per artisti e fan.