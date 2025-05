Gemini di Google può accedere a GitHub per analizzare codice

Gemini, ora può accedere a GitHub, proprio come ChatGPT, che ha introdotto la stessa funzione solo qualche giorno fa. La novità, è riservata agli utenti abbonati al piano Gemini Advanced. La nuova funzione consente di collegare un’intera base di codice, sia pubblica che privata, dal proprio account GitHub a Gemini.

In questo modo, Gemini può accedere al progetto e offrire assistenza diretta. Può scrivere nuovo codice compatibile con la struttura esistente, spiegare porzioni complesse, individuare errori e proporre correzioni. Per connettere GitHub al chatbot, basta cliccare sul pulsante “+” nella barra dei prompt, selezionare “importa codice” e incollare un URL di GitHub.

Gemini Advanced now connects with @github, making it a more powerful coding assistant.

Directly connect to public or private GitHub repos to generate/modify functions, explain complex code, ask questions about your codebase, debug and more.

— Google Gemini App (@GeminiApp) May 14, 2025