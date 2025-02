Gemini Code Assist per il coding è gratuito per tutti

Google ha deciso di rendere accessibile a tutti il suo potente assistente per il coding basato sull’intelligenza artificiale. Da oggi, Gemini Code Assist è disponibile in anteprima pubblica a livello globale per freelance, studenti e startup.

Gemini Code Assist di Google: gratis per gli sviluppatori freelance

Fino a ieri, Gemini Code Assist era un lusso riservato alle grandi aziende. Ryan J. Salva, senior director of product management di Google, ha spiegato che ora chiunque potrà imparare, creare frammenti di codice, fare debugging e modificare le proprie applicazioni in modo più conveniente, senza dover passare da una finestra all’altra o copiare e incollare informazioni da fonti diverse.

Ma la vera stoccata è al diretto concorrente GitHub Copilot, che offre un piano gratuito limitato a 2.000 completamenti di codice al mese. Google ha voluto fare le cose in grande: ben 180.000 completamenti mensili, un tetto così alto che anche gli sviluppatori professionisti più dediti farebbero fatica a superarlo.

Come la versione enterprise, Gemini Code Assist individual si basa sul modello di intelligenza artificiale Gemini 2.0 di Google. Può generare interi blocchi di codice, completare il codice mentre scrivi e fornire assistenza generale tramite un’interfaccia chatbot.

Lo strumento gratuito può essere installato in Visual Studio Code, GitHub e negli ambienti di sviluppo JetBrains. Supporta tutti i linguaggi di programmazione di pubblico dominio e ben 38 linguaggi in totale. Si può istruire Gemini Code Assist usando il linguaggio naturale, ad esempio chiedendo al chatbot di “costruire un semplice modulo HTML con campi per nome, email e messaggio, e poi aggiungere un pulsante ‘invia“.

Non proprio tutto gratis

Il piano Individual gratuito sembra molto generoso, ma non include tutte le funzionalità avanzate orientate al business disponibili nelle versioni Standard e Enterprise di Gemini Code Assist. Se si vogliono metriche di produttività, integrazioni con i servizi Google Cloud come BigQuery o la possibilità di personalizzare le risposte usando fonti di dati di codice privato, si dovrà passare ai piani a pagamento di Google.