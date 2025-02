GitHub Copilot: arriva la modalità agente e Copilot Edits

GitHub ha annunciato importanti novità per Copilot. Gli ultimi aggiornamenti rendono il suo assistente AI ancora più intelligente e versatile!

La modalità agente rende Copilot autonomo

La nuova “modalità agente” di Copilot non si limita più a suggerire codice su richiesta. Ora è in grado di analizzare autonomamente il codice esistente, individuare eventuali errori e proporre correzioni. Ma non è tutto: Copilot può anche generare codice aggiuntivo, non richiesto esplicitamente ma necessario per far funzionare correttamente il programma.

Questa modalità supporta suggerimenti per comandi da terminale e analisi degli errori runtime. Per attivarla basta scaricare VS Code Insiders e abilitare l’impostazione “modalità agente” per GitHub Copilot Chat. Nella schermata Copilot Edits, si passa dalla modalità Edit a quella Agent. GitHub promette che questa funzionalità arriverà presto su tutti gli IDE supportati da Copilot.

Copilot Edits combina chat e modifiche in linea

Oltre alla modalità agente, GitHub ha annunciato la disponibilità generale di Copilot Edits in Visual Studio Code. Questa funzione unisce il meglio delle capacità di chat e di modifica in linea di Copilot. Gli sviluppatori possono indicare un insieme di file da modificare e poi istruire Copilot in linguaggio naturale per apportare le modifiche desiderate.

Copilot Edits può fare modifiche in linea su più file contemporaneamente, presentando un flusso conversazionale e dando la possibilità di rivedere e accettare le modifiche suggerite. Dietro le quinte, Copilot Edits sfrutta un’architettura a doppio modello. C’è un modello di linguaggio di base che tiene conto del contesto completo della sessione di editing per fare le prime proposte di modifica.

Gli utenti possono scegliere quale modello di fondazione utilizzare, tra cui GPT-4o, o1, o3-mini, Claude 3.5 Sonnet e Gemini 2.0 Flash. Le modifiche suggerite vengono poi inviate a un endpoint di decodifica speculativa ottimizzato per un’applicazione rapida delle modifiche nei file. Gli sviluppatori possono anche eseguire il codice per verificare le modifiche e, se necessario, annullare quelle suggerite.

Copilot Edits si trova nella barra laterale secondaria (di default a destra) in modo da poter interagire con le viste nella barra laterale primaria, come Explorer, Debug o Source Control, mentre si rivedono le modifiche proposte.

I prossimi passi per Copilot Edits

La roadmap di GitHub per Copilot Edits include il miglioramento delle prestazioni per l’endpoint di decodifica speculativa, la possibilità di passare da Copilot Chat a Copilot Edits senza perdere il contesto, un modo per suggerire file da aggiungere al set di lavoro e infine un’opzione per annullare le modifiche suggerite.