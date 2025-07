South Park prende in giro Trump e scatena l'ira della Casa Bianca

South Park non è mai andata troppo per il sottile… Nel corso degli anni, i creatori della serie, Trey Parker e Matt Stone, hanno saputo proporre una critica feroce della società americana contemporanea. E dopo la rielezione di Donald Trump, i due hanno deciso di andare giù pesante nella stagione 27. La reazione della Casa Bianca, naturalmente, non è si è fatta attendere.

South Park umilia Trump in TV… e la Casa Bianca perde la testa come la Regina di Cuori

In un episodio, si vede il repubblicano a letto con Satana. Quest’ultimo lo prende apertamente in giro per le dimensioni ridotte dei suoi attributi. Un’altra sequenza utilizza un deepfake per rappresentarlo mentre striscia nudo nel deserto. È noto che il leader ama condividere queste video creati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Solo qualche giorno fa si è divertito a postare il video del finto arresto di Obama…

Nella serie, il presidente è presentato come un tiranno che minaccia la città di South Park di azioni legali per aver osato contestare la sua politica. Anche in questo caso, la critica fa eco alle numerose azioni legali e minacce lanciate dal presidente contro i suoi oppositori e i media nel mondo reale.

La reazione del governo Trump

Come c’era da aspettarsi, la Casa Bianca non è rimasta inerme di fronte allo sfottò. La risposta non è sorprendente e non c’era da immaginare nemmeno per un secondo che Donald Trump avrebbe sorriso o apprezzato il fatto che lo prendessero in giro.

Taylor Roger, una portavoce, ha dichiarato: Questa serie non è più rilevante da oltre 20 anni e si mantiene a fatica con idee prive di ispirazione nel disperato tentativo di attirare l’attenzione. Il presidente Trump ha mantenuto più promesse in soli sei mesi di qualsiasi altro presidente nella storia del nostro Paese, e nessuna serie di quarta categoria può compromettere la serie di successi del presidente Trump .

Non è proprio un buon momento per la satira e l’umorismo politico negli Stati Uniti. Del resto, il programma The Late Show condotto da Stephen Colbert, fervente critico di Donald Trump, è stato cancellato dalla rete CBS. Una decisione accolta con gioia dal repubblicano.

Da parte loro, Trey Parker e Matt Stone possono dormire sonni tranquilli. Hanno appena concluso un accordo da 1,5 miliardi di dollari con la Paramount. Lo studio americano trasmetterà la serie sulla sua piattaforma di streaming per cinque anni.