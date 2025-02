Gemini 2.0 Flash Thinking disponibile per tutti

Google ha annunciato la disponibilità di quattro modelli di intelligenza artificiale generativa. Gli utenti finali possono accedere al nuovo Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental da web e app mobile. Gli sviluppatori possono invece utilizzare Gemini 2.0 Flash, Gemini 2.0 Pro Experimental e la nuova variante Gemini 2.0 Flash-Lite tramite Vertex AI e Google AI Studio.

Nuova famiglia Gemini 2.0

Il modello Gemini 2.0 Flash è stato annunciato all’inizio di dicembre 2024. Offre il miglior compromesso tra prestazioni e qualità delle rispose. A fine gennaio è diventato il modello predefinito per l’app Gemini su web e mobile. Da ieri sera è disponibile tramite Gemini API in Google AI Studio e Vertex AI. Gli sviluppatori possono quindi sfruttarlo per creare app AI.

La vera novità è rappresentata dal modello Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental. Era accessibile solo agli sviluppatori dal mese di dicembre. Da ieri può essere utilizzato gratuitamente da tutti gli utenti. È sufficiente sceglierlo nel menu a tendina su web e mobile.

Come si deduce dal nome è un modello “che ragiona” in modo simile ai modelli o1 e o3 di OpenAI. Prima di fornire una risposta dettagliata viene mostrata la “catena di pensiero”. Gli utenti possono utilizzare anche una variante che accede a Google Search, Maps e YouTube per risultati più accurati. È attualmente il modello AI migliore del mondo secondo la classifica di Chatbot Arena.

Gli abbonati a Gemini Advanced e gli sviluppatori possono accedere anche al modello Gemini 2.0 Pro Experimental, adatto principalmente per prompt complessi e la generazione di codice. Google ha infine introdotto il modello Gemini 2.0 Flash-Lite che offre prestazioni e costo simili a Flash 1.5, ma risposte migliori. È disponibile in anteprima agli sviluppatori tramite Google AI Studio e Vertex AI.