Broadcom-VMware: possibile indagine nel Regno Unito

La Commissione europea ha già avviato un’indagine approfondita sull’acquisizione di VMware da parte di Broadcom. Anche la Competition and Market Authority (CMA) del Regno Unito potrebbe fare lo stesso, se l’azienda di San Jose non fornirà proposte utili alla risoluzione dei dubbi sollevati dall’autorità britannica entro i prossimi cinque giorni lavorativi.

Indagine approfondita anche in UK?

La CMA aveva avviato un’indagine preliminare (fase 1) il 25 gennaio. L’autorità antitrust ha individuato tre possibili conseguenze negative derivanti dall’acquisizione da 61 miliardi di dollari, principalmente a svantaggio di banche, operatori di telecomunicazione e governo. La transazione potrebbe causare un incremento dei costi e una diminuzione della concorrenza.

La CMA sottolinea che Broadcom vende schede di rete e adattatori di storage per server, mentre VMware offre software di virtualizzazione per server. Secondo l’autorità, Broadcom potrebbe eliminare il supporto per i componenti hardware di altri produttori, ostacolando quindi l’uso del software di VMware. In pratica i concorrenti sarebbero costretti ad acquistare i dispositivi di rete da Broadcom.

La CMA ritiene inoltre che Broadcom potrebbe accedere alle informazioni sensibili (ad esempio i prodotti futuri) che i concorrenti hanno comunicato a VMware. Ciò danneggerebbe l’innovazione e limiterebbe la scelta dei consumatori, a causa di un numero inferiore di prodotti.

Broadcom deve comunicare le sue proposte entro 5 giorni lavorativi. Se non verranno ritenute sufficienti, l’autorità antitrust del Regno Unito avvierà un’indagine approfondita (fase 2), come già fatto dalla Commissione europea. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato che l’acquisizione avrà benefici per aziende e consumatori attraverso un aumento di qualità, innovazione e scelta. Al momento, la transazione è stata approvata in Australia, Brasile, Sud Africa e Canada.