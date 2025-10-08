Amazon lancia i distributori di farmaci con prescrizione medica

Amazon ha deciso che comprare farmaci con la prescrizione dovrebbe essere facile come ritirare uno snack dal distributore automatico. L’azienda sta installando chioschi Amazon Pharmacy nelle sue cliniche One Medical, permettendo ai pazienti di prendere antibiotici, inalatori e medicine per la pressione immediatamente dopo la visita medica, senza dover fare il tradizionale pellegrinaggio in farmacia. Una grande comodità, soprattutto per i pazienti.

I chioschi Amazon per ritirare antibiotici e farmaci dopo la visita medica

I chioschi debutteranno a Los Angeles a dicembre, con l’intenzione di espandersi successivamente in altre località. Cosa si troverà nei distributori dipenderà da cosa prescrive più frequentemente il medico. Chiaramente le sostanze controllate o i farmaci che richiedono refrigerazione non sono contemplati. Amazon sta iniziando con i classici antibiotici per infezioni comuni, inalatori per asma, medicine per la pressione.

Il medico invia la prescrizione a una farmacia Amazon. Uno dei farmacisti dell’azienda la verifica. Il paziente fa checkout usando un codice QR sull’app mobile Amazon e ritira i farmaci in pochi minuti, secondo il comunicato stampa. Niente code e niente incomprensioni sul nome della medicina.

Sappiamo che quando i pazienti devono fare un viaggio in più in farmacia dopo aver visto il medico, molte prescrizioni non vengono mai evase , ha dichiarato Hannah McClellan, presidente delle operazioni di Amazon Pharmacy. Portando la farmacia direttamente nel luogo di cura, stiamo eliminando una barriera critica e aiutando i pazienti a iniziare il trattamento quando è più importante, cioè immediatamente.

Un problema reale risolto con logistica Amazon. Quante persone escono dallo studio medico con una prescrizione, promettono a se stesse di passare in farmacia più tardi, e poi dimenticano o rimandano fino a quando l’infezione peggiora o la pressione diventa ingestibile? Amazon ha identificato un punto di attrito nel sistema sanitario e lo sta eliminando con la stessa efficienza con cui ha trasformato lo shopping online.

Consulenze virtuali per chi vuole parlare con un essere umano

Le persone che usano i chioschi avranno accesso a consulenze telefoniche e video con il team farmaceutico di Amazon per risolvere dubbi sui loro farmaci, proprio come farebbero al banco di una farmacia tradizionale , secondo McClellan.

Per i pazienti che vivono lontano dalle farmacie o che hanno difficoltà a raggiungere i punti vendita rimasti, i chioschi Amazon potrebbero essere un’ancora di salvezza. Per le farmacie indipendenti e le catene in difficoltà, sono un altro concorrente con tasche più profonde e logistica superiore che entra a gamba tesa nel loro mercato. Chissà se l’esperimento arriverà mai anche nel nostro Paese.