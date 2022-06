Broadcom-VMware: indagine antitrust in Europa?

Non c’è ancora una conferma ufficiale, ma secondo le fonti del Financial Times verrà presto avviata un’indagine approfondita sull’acquisizione di VMware da parte di Broadcom. L’autorità antitrust europea ritiene probabile un aumento dei prezzi e altre pratiche non consentite. Broadcom opera principalmente nel mercato dei chip per il networking, mentre VMware è leader mondiale nel mercato delle tecnologie di virtualizzazione.

Prevista una lunga indagine antitrust

Come sempre accade quando vengono annunciate acquisizioni di grandi aziende, le autorità antitrust avviano un’indagine al termine della quale possono approvare o negare la transazione. Nel comunicato di Broadcom di fine maggio è infatti specificato che la transazione è soggetta all’approvazione delle autorità, oltre che degli azionisti. Secondo il Financial Times, un’indagine approfondita potrebbe durare oltre un anno. L’azienda di San Jose spera invece che l’acquisizione venga completata entro il 2023.

L’acquisizione di VMware è la seconda più grande della storia, dopo quella di Activision Blizzard da parte di Microsoft (69 miliardi di dollari). Broadcom pagherà 61 miliardi di dollari (cash e azioni), ai quali si aggiungono 8 miliardi di dollari per coprire i debiti di VMware.

Alcuni clienti di VMware hanno scritto alla Commissione europea per evidenziare le possibili conseguenze, tra cui l’obbligo di acquistare i servizi di Broadcom. In seguito all’acquisizione di CA Technologies nel 2018 e di Symantec Enterprise nel 2019, Broadcom ha aumentato i prezzi. Secondo le fonti del Financial Times, Broadcom non ha ancora comunicato l’acquisizione all’autorità antitrust europea, quindi non è possibile stabilire quando verrà avviata l’indagine.

