Verifica età in UK: privacy con una VPN

Da ieri è obbligatoria la verifica dell’età nel Regno Unito per app e siti di ogni dimensione che pubblicano contenuti per adulti. Tra le piattaforme che hanno già implementato la protezione ci sono Pornhub, Bluesky, Discord, Reddit, Grindr e X. Secondo gli esperti, nessuna delle opzioni disponibili garantisce la privacy. Gli utenti possono però usare una VPN.

Rischi per la privacy

L’obbligo di implementare un sistema di verifica dell’età è previsto dall’Online Safety Act. L’obiettivo della legge è impedire ai minori di accedere a contenuti inappropriati, non solo pornografici, ma anche quelli su disordini alimentari e che incitano al suicidio o autolesionismo. In caso di violazione, Ofcom può avviare indagini e applicare sanzioni (fino a 18 milioni di sterline o il 10% delle entrate mondiali).

I provider possono utilizzare una delle sette opzioni disponibili: verifica tramite informazioni bancarie, riconoscimento facciale (selfie), documento di identità, operatore di rete mobile, carta di credito, email e identità digitale. Matthew Green, esperto di crittografia e professore alla Johns Hopkins University, ha sottolineato che nessuna delle opzioni garantisce la privacy. Open Rights Group ha evidenziato i rischi derivanti dalle tecnologie usate da Bluesky, Reddit e Grindr.

Alcuni metodi sono facilmente aggirabili (basta usare un selfie o un documento di un adulto). Tutti diventano inutili se l’utente usa una VPN (anche quelle gratuite). Quando si accede ai siti e alle app viene rilevato l’indirizzo IP. Se conferma la posizione nel Regno Unito, l’utente vedrà la schermata della verifica dell’età. È sufficiente scegliere server che si trovano in altri paesi e l’accesso al sito per adulti è garantito.

Le ricerche di VPN su Google sono aumentate notevolmente nel Regno Unito. Proton ha registrato un incremento superiore al 1.400% dei login alla sua VPN. Ci sono altri modi per aggirare la verifica dell’età, come filtri custom per uBlock Origin. Gli utenti di Bluesky possono usare un client di terze parti.