Bluesky aggiunge la verifica dell'età nel Regno Unito

Bluesky ha annunciato che aggiungerà un sistema di verifica dell’età alla sua piattaforma per rispettare l’obbligo previsto dall’Online Safety Act nel Regno Unito. Gli utenti dovranno dimostrare la maggiore età attraverso una specifica procedura, altrimenti verranno disattivate alcune funzionalità.

Obbligo dal 25 luglio

L’obbligo di implementare un sistema di verifica dell’età non riguarda solo i siti per adulti, come Pornhub e non solo i contenuti sessualmente espliciti. A partire dal 25 luglio deve essere impedito l’accesso ai minori di 18 anni anche ad altri tipi di contenuti pericolosi pubblicati su app e siti di gaming, ricerca e social media.

Ofcom (equivalente britannica dell’italiana AGCOM) ha elencato sette possibili metodi. Bluesky ha comunicato che utilizzerà la soluzione KWS (Kids Web Services) di Epic Games che prevede tre opzioni.

All’avvio dell’app viene rilevato automaticamente il paese in cui si trova l’utente. Nel Regno Unito verrà quindi mostrata una schermata che segnala l’obbligo di verifica. Gli utenti dovranno inserire un indirizzo email al quale verranno inviate le istruzioni da seguire. KWS consente di usare un documento di identità, la scansione facciale o la carta di credito/debito.

La verifica dell’età può essere evitata. I minorenni possono ugualmente accedere al social network, ma l’accesso ai contenuti per adulti e ai messaggi diretti verrà automaticamente disattivato. Gli utenti nel Regno Unito potranno inoltre segnalare i contenuti indesiderati.

La verifica dell’età deve essere effettuata con metodi che garantiscono la privacy. Come scritto nell’informativa, KWS raccoglie diversi dati, tra cui nome, indirizzo email, informazioni sul dispositivo, data di nascita, informazioni sulla carta di credito/debito, paese, lingua e ovviamente età dei minori.

Secondo Meta, la verifica dell’età dovrebbe essere effettuata a livello di app store o sistema operativo, non per singola app. Google ha proposto un sistema basato su wallet digitale.