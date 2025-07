Verifica età: Meta supporta la proposta europea

Meta ha annunciato il supporto per la proposta di creare una Digital Majority Age valida in tutti i paesi europei, in base alla quale i genitori devono approvare l’accesso ai servizi digitali da parte dei figli minorenni. L’azienda di Menlo Park ha fornito anche alcuni suggerimenti sull’implementazione. La Commissione europea ha avviato i test per un’app dedicata in attesa del portafoglio di identità digitale europea che arriverà entro fine 2026.

Verifica età da app store o sistema operativo

In diversi paesi europei si discute della necessità di verificare l’età degli utenti per impedire l’accesso a contenuti inappropriati da parte dei minori. Francia, Spagna e Grecia hanno proposto l’introduzione di un divieto di accesso ai social media, simile a quello previsto in Australia. Meta ha annunciato il supporto per soluzioni che prevedono l’approvazione dei genitori.

L’azienda di Menlo Park suggerisce quindi di introdurre una regolamentazione per rafforzare il ruolo dei genitori nel controllo dei figli con età inferiore a 16 anni. Qualsiasi nuova disposizione dovrebbe essere tuttavia applicata a tutti i servizi digitali utilizzati dagli adolescenti, non solo ai social media. Gli adolescenti interagiscono con una varietà di app, in media almeno 40 app a settimana, tra cui giochi, streaming, messaggistica e navigazione. Un eventuale obbligo limitato ai social media potrebbe spingere gli adolescenti verso spazi digitali non regolamentati e meno sicuri.

Meta sottolinea infine che la soluzione deve essere facile da utilizzare e garantire la privacy. Secondo l’azienda californiana, la verifica dell’età dovrebbe essere effettuata a livello di app store o sistema operativo. Meta aggiunge però che il supporto per una Digital Majority Age in Europa non significa approvare i divieti sui social media imposti dai governi.

Google ha recentemente annunciato un sistema di verifica dell’età basato su wallet digitale in collaborazione con Sparkasse in Germania. Questa è l’opzione scelta dalla Commissione europea. In attesa del Digital Identity Wallet verrà rilasciata un’app basata sulla stessa tecnologia.