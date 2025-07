Verifica dell'età anche per Reddit e Roblox

Dopo Pornhub e Bluesky anche Reddit rispetterà la legge in vigore nel Regno Unito e implementerà un sistema di verifica dell’età per impedire ai minorenni di accedere ai contenuti per adulti. Roblox ha invece annunciato che stimerà l’età per impedire l’accesso alle chat senza filtri ai minori di 13 anni.

Verifica dell’età su Reddit in UK

L’obbligo della verifica dell’età nel Regno Unito, prevista dalla legge Online Safety Act, entrerà in vigore il 25 luglio. Reddit farà affidamento su un provider di terze parti (Persona). Gli utenti potranno dimostrare di essere maggiorenni caricando una foto del documento di identità o tramite selfie. L’azienda di San Francisco sottolinea che non avrà accesso alla foto caricata. Memorizzerà solo lo stato della verifica e la data di nascita (non dovrà essere inserita ogni volta che l’utente prova ad accedere ai contenuti per adulti).

Persona non conserverà la foto per più di sette giorni e non avrà accesso ai dati degli utenti. La data di nascita non sarà mai visibile ad altri utenti o inserzionisti. Verrà solo utilizzata per supportare le funzionalità di sicurezza e le esperienze appropriate all’età su Reddit.

Maggiori informazioni sulla verifica sono disponibili in questa pagina. In un’altra pagina sono elencati i contenuti vietati ai minori nel Regno Unito. Una simile funzionalità potrebbe essere introdotta in altri paesi. La Commissione europea ha avviato i test per un’app dedicata.

Trusted Connections su Roblox

Roblox non indica leggi o paesi nel suo comunicato stampa, quindi la stima dell’età dovrebbe essere obbligatoria per tutti gli utenti. Sarà necessario dimostrare di avere almeno 13 anni per usare le Trusted Connections, ovvero chat testuali e party vocali tra persone che si conoscono.

Roblox sfrutta il riconoscimento facciale per determinare l’età dell’utente a partire da un video selfie. Anche l’azienda californiana utilizza la tecnologia di Persona. Se il sistema stima un’età inferiore a 13 anni, l’utente non potrà accedere a Trusted Connections e ad altre funzionalità non appropriate.

Se viene stimata un’età inferiore a 13 anni, ma l’utente ha più di 13 anni è possibile confermare l’età tramite documento di identità. Le chat tra maggiorenni e utenti con età compresa tra 13 e 17 anni sono bloccate, a meno che non si conoscano nella vita reale e possono confermarlo tramite numero di telefono nei contatti o scansione di un codice QR.