Samsung Bixby diventa più smart sulle TV

Sui recenti smartphone di Samsung è preinstallata l’app Gemini di Google, ma è ancora presente Bixby, l’assistente AI annunciato a marzo 2017 con il lancio dei Galaxy S8/S8+. Il produttore coreano continua ad aggiornarlo e oggi ha svelato importanti novità per la versione integrata nelle smart TV.

Bixby diventa più smart sulle TV

Grazie all’aggiornamento sviluppato da Samsung che sfrutta l’Intelligenza artificiale generativa, Bixby offre ora un’esperienza più conversazionale e personalizzata. Gli utenti possono attivarlo facilmente con la voce o premendo il tasto del microfono sul telecomando per avviare una conversazione, senza comandi specifici o menù.

Il nuovo Bixby comprende il contesto e le domande successive, quindi consente di avere una conversazione più naturale. Può rispondere a qualsiasi domanda, sia di carattere generale (ad esempio “Quanto è alto l’Everest?”) oppure richieste di suggerimenti (ad esempio “Mi consigli una playlist rilassante per una giornata di pioggia?”). Ovviamente può fornire informazioni sui contenuti visualizzati sullo schermo, senza interrompere la visione.

La nuova versione dell’assistente è integrata con la funzionalità Circle to Search di Google. Gli utenti possono chiedere informazioni su un attore, uno show o un argomento più ampio e ricevere risposte direttamente sullo schermo della TV. Bixby permette inoltre di controllare gli elettrodomestici compatibili con Samsung SmartThings. Gli utenti possono ad esempio pronunciare comandi vocali come “Spegni il forno adesso” oppure “Imposta il climatizzatore a 25 gradi“.

Il nuovo Bixby sarà inizialmente disponibile sulle TV 2025 delle serie Neo QLED, OLED, The Frame e QLED negli Stati Uniti e Corea del Sud. Entro il mese di agosto arriverà anche in Italia, Francia, Germania e Spagna. Ad ottobre verrà rilasciata una versione aggiornata della funzionalità Vision AI. In base alle indiscrezioni di Bloomberg, Bixby potrebbe essere potenziato con le tecnologie di Perplexity.