Valve: un aggiornamento Steam corregge il rilevamento dei DLC

Valve ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per Steam, il secondo di questo mese, che risolve diversi problemi minori e migliora la stabilità complessiva della piattaforma. Gli interventi riguardano nello specifico il riconoscimento dei DLC installati (i contenuti scaricabili per i giochi), in precedenza non correttamente riconosciuti in alcuni giochi, rendendo necessaria la verifica dei file o la reinstallazione dei titoli agli utenti. Problema che viene corretto proprio con questa nuova versione.

Steam: Valve corregge un problema che impediva il rilevamento dei DLC nei giochi

Oltre a correggere il problema con i DLC, l’aggiornamento rilasciato da Valve per Steam risolve anche un bug che poteva causare l’interruzione dell’esperienza di gioco, ottimizzando al tempo stesso la gestione delle connessioni in background. È stata inoltre migliorata la gestione della finestra del client all’avvio: molti utenti preferiscono che il client memorizzi le dimensioni, ma la versione precedente ignorava questa impostazione, aprendosi in una finestra più piccola che richiedeva un ridimensionamento manuale

Oltre a ciò, il correttore ortografico della nuova versione Steam non interviene più erroneamente per correggere i campi dei codici CD-Key, rendendo l’inserimento dei codici di attivazione più chiaro e immediato, oltre che senza inutili fastidi.

Sul lato tecnico, Valve ha esteso il tempo di attesa prima che il processo steamwebhelper venga segnalato in caso di non risposta: questa modifica riduce i falsi errori di crash su sistemi più lenti o in situazioni con maggiore latenza, dove il processo potrebbe richiedere più tempo per avviarsi. Anche se si tratta di un piccolo cambiamento, potrebbe evitare agli utenti i messaggi che richiedono il riavvio del client.

Steam risolve infine un bug che riguardava un crash intermittente legato all’inizializzazione dello Steam Overlay quando si avviava Parallels su Mac, un’utilità che consente di virtualizzare sia Windows che macOS, garantendo sessioni di gioco più fluide a chi utilizza entrambi i sistemi operativi nel proprio sistema.

Tutti i dettagli sulle modifiche sono consultabili nell’annuncio ufficiale di Valve.