Android per PC: spunta Aluminium OS prima dell'evento Google

C’è un copione che si ripete stranamente tutte le volte. Google sta per salire sul palco del proprio Android Show. Ha curato le slide, ha provato le frasi a effetto, ha tenuto sotto chiave il prodotto come una sorpresa di compleanno. Poi qualcuno, da qualche parte del pianeta, decide che la sorpresa è troppo bella per aspettare e fa filtrare un video di sedici minuti in cui si vede tutto in funzione.

Stavolta tocca ad Aluminium OS, la versione di Android pensata per girare sui laptop, saltata fuori dal cassetto di Mountain View con qualche ora di anticipo sul keynote ufficiale.

Aluminium OS svelato in anticipo: Android per PC esiste davvero

Il leak è apparso sul canale Telegram di Mystic Leaks, ed è stato ripreso da Android Authority. Sedici minuti netti. La sequenza si apre con una schermata di caricamento che porta in primo piano il logo Android, poi si entra direttamente nel processo di configurazione di un nuovo dispositivo. Wizard di benvenuto, impostazioni iniziali, account, le solite tappe che chi accende un telefono nuovo ha già visto cento volte.

Il dettaglio interessante è proprio nella familiarità. L’interfaccia complessiva, dalla configurazione fino alla home, somiglia tantissimo ad Android, solo ridimensionato per uno schermo più grande. Nessuna rivoluzione visiva, Mountain View sembra aver scelto la strada della continuità, cosa che semplifica la vita a chi viene da Android e fa venire qualche dubbio a chi sperava in un sistema operativo davvero ripensato per il desktop.

Una via di mezzo tra Chrome OS e Android

Chi conosce Chrome OS troverà alcuni elementi familiari. La barra delle applicazioni e il pannello delle app riprendono soluzioni che gli utenti di Chromebook usano da anni, segno che Google sta provando a fondere i due mondi senza buttare via il lavoro fatto in precedenza. La home page di default, però, introduce qualcosa che né Android né Chrome OS avevano davvero, come le icone sul desktop in stile Windows e una barra di ricerca Google in bella vista.

Un mix curioso, che ricorda quelle ricette di fusione tra cucine diverse, dove si capisce subito che il cuoco sta cercando un equilibrio nuovo senza tradire del tutto le origini. La barra di ricerca, in particolare, è un dettaglio che racconta molto. Google sta dicendo all’utente che il suo nuovo OS è prima di tutto un punto di accesso al motore di ricerca, prima ancora che un sistema operativo nel senso tradizionale.

Una conferma definitiva sulla natura della creatura arriva dal menu delle impostazioni, che identifica il sistema operativo come “Android version 17“. Niente fronzoli, niente nome di fantasia. Sotto il cofano c’è proprio Android.

Spuntano anche i Googlebook

Insieme al video di Mystic Leaks, martedì sono spuntate online anche immagini di una nuova linea di dispositivi battezzati “Googlebooks“. L’ipotesi è che si tratti dei laptop pensati per ospitare nativamente Aluminium OS.

Se l’idea fosse confermata, Google starebbe ricostruendo da zero il proprio rapporto con il computer portatile, dopo anni in cui i Chromebook avevano dominato la fascia entry-level senza mai sfondare nei segmenti premium. Avere un sistema operativo che gira su Android 17, una piattaforma di app già enorme, e una linea di hardware proprietaria per accompagnarla, è una posizione che potrebbe finalmente dare battaglia a Windows e macOS nel terreno dove serve davvero, quello della produttività personale.