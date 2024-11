Windows 11 24H2: bug per fuso orario e audio USB

Continuano i problemi con Windows 11 24H2, dopo quelli che impediscono l’installazione dell’aggiornamento KB5046617. Microsoft ha confermato che, in alcune circostanze, non è possibile cambiare il fuso orario nelle impostazioni. Gli utenti che usano un sistema audio USB hanno invece segnalato che il volume viene sparato al massimo durante i giochi.

Impossibile cambiare fuso orario

Microsoft spiega che, dopo l’installazione di Windows 11 24H2, gli utenti senza diritti di amministratore non possono cambiare il fuso orario nelle impostazioni. In pratica, la relativa opzione non è visibile. Nessun problema invece per gli utenti con diritti di amministratore.

In attesa del fix che verrà distribuito tramite Windows Update, l’azienda di Redmond fornisce una soluzione temporanea. Gli utenti possono cambiare il fuso orario tramite il Pannello di controllo (che Microsoft vuole eliminare completamente in futuro). È possibile cercare “pannello di controllo” nel menu Start e quindi “modifica fuso orario” nel campo di ricerca in alto a destra. In alternativa è sufficiente scrivere “timedate.cpl” in Esegui per aprire direttamente la finestra “Data e ora“.

Audio al 100% con i giochi

Il secondo bug non è elencato nella pagina dedicata, ma in una pagina di supporto. Il problema interessa unicamente gli utenti che usano un sistema audio Creative Sound BlasterX G6 USB.