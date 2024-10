Windows 11 24H2: problemi confermati da Microsoft

Quella di ieri, è stata una giornata piuttosto intensa per Microsoft: l’annuncio delle nuove funzionalità per Copilot, il ritiro del disastroso aggiornamento KB5043145 per W11 e infine il via alla distribuzione di Windows 11 24H2, ora in download per tutti i dispositivi compatibili. Anche l’ultima evoluzione del sistema operativo, però, soffre di alcuni problemi che la stessa software house ha già confermato. Ci sono in totale sei bug noti che potrebbero creare qualche grattacapo agli utenti. A elencarli è una pagina del portale ufficiale Learn.

I problemi di Windows 11 24H2: BSoD e non solo

Il primo intoppo è relativo ai driver audio di Intel per la tecnologia SST (Smart Sound Technology) che possono causare la comparsa della Blue Screen of Death sui PC con processori Intel Core di undicesima generazione. In particolare, a esserne interessati sono le release 10.29.0.5152 e 10.30.0.5152. La soluzione è quella che consiste nell’installare le successive 10.30.00.5714 o 10.29.00.5714 per evitare il crash.

C’è poi un problema relativo alle applicazioni per la personalizzazione degli sfondi. Molte di quelle più utilizzate si bloccano oppure non funzionano correttamente. In questo caso, è necessario attendere il rilascio di aggiornamenti da parte degli sviluppatori.

Stessa dinamica per Asphalt 8, un celebre gioco di corse automobilistiche creato da Gameloft. I feedback segnalano errori e blocchi improvvisi. Ancora una volta, servirà una patch.

Il software Easy Anti-Cheat, integrato in Fortnite e in altri celebri titoli multiplayer, entra in conflitto con i processori Intel delle famiglie Alder Lake+ e vPro, portando alla comparsa di una Blue Screen of Death legata al MEMORY_MANAGEMENT .

Gli utenti di Safe Exam Browser devono necessariamente installare la versione 3.8 rilasciata nei giorni scorsi, le precedenti presentano problemi con Windows 11 24H2.

Infine, c’è un malfunzionamento che interessa i lettori di impronte digitali per l’autenticazione. In alcuni casi, il sensore smette semplicemente di fare il suo lavoro, costringendo a impiegare un altro metodo per il login.