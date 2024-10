Windows 11 23H2 e 24H2: nuove build preliminari

Microsoft ha annunciato ieri sera la disponibilità di due nuove build di Windows 11 23H2 e 24H2 per gli iscritti al programma Insider. La build 22635.4291 (KB5043166) include due novità per Task Manager e privacy, oltre all’aggiornamento di Snipping Tool. La build 26120.1912 (KB5043168) include solo un miglioramento per gli hotspot mobile.

Novità include nelle build preliminari

La build 22635.4291 (KB5043166) per Windows 11 23H2 è presente nel canale Beta del programma Insider. Per ricevere tutte le novità nel minor tempo possibile è necessario scegliere l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili” in Windows Update.

In Task Manager (Gestione attività in italiano) sono state modificate le schermate per Disconnetti e Log off per supportare la modalità scura e lo scaling del testo. Nella sezione Prestazioni viene invece mostrato il tipo di disco. Nelle impostazioni relative a privacy e sicurezza è possibile disattivare l’uso delle informazioni sul dispositivo per le offerte personalizzate.

La nuova versione 11.2408.15.0 di Snipping Tool (Strumento di cattura in italiano) permette di cambiare la directory in cui devono essere salvati screenshot e registrazioni dello schermo. L’aggiornamento è disponibile anche nel canale Release Preview.

La build 26120.1912 (KB5043168) per Windows 11 24H2 è presente nel canale Dev. L’unica novità di rilievo riguarda gli hotspot mobile. Microsoft ha aggiunto il supporto per le reti Wi-Fi a 6 GHz. Verrà sfruttato solo se attivato manualmente nelle impostazioni di rete.