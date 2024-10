Windows 11 KB5043145: aggiornamento ritirato, troppi problemi

È accaduto di nuovo: Microsoft ha deciso di ritirare l’aggiornamento KB5043145 per Windows 11, distribuito a partire dalla scorsa settimana. Lo ha riferito un membro della software house alla redazione del sito Windows Latest. Il motivo è da ricercare nei tanti (troppi) bug che hanno afflitto l’update fin dal momento del rilascio, in alcuni casi tanto gravi da impedire il corretto utilizzo del PC.

C’è chi, in seguito all’installazione, ha visto comparire sul proprio schermo il temibile Blue Screen of Death, chi invece il più raro Green Screen of Death. Altri hanno invece incontrato malfunzionamenti di vario tipo a livello hardware e software, relativi alle porte USB, alla connettività Wi-Fi, a WSL2 e a un bootloop in fase di avvio.

Microsoft ha così deciso di sospendere la distribuzione dell’aggiornamento, riconoscendo l’esistenza dei problemi appena citati. Ecco quanto si legge sulle pagine del supporto ufficiale.

Dopo aver installato questo aggiornamento, alcuni clienti hanno segnalato che il loro dispositivo si riavvia più volte o smette di rispondere, con schermate blu o verdi. Secondo questi report, alcuni dispositivi aprono automaticamente lo strumento di Riparazione Automatica, dopo aver tentato ripetutamente il riavvio. In alcuni casi potrebbe essere innescato il ripristino di BitLocker.

Al momento non esiste una soluzione efficace che non sia passare dalla disinstallazione dell’update.

Stiamo attualmente indagando questo problema. Forniremo un aggiornamento quando saranno disponibili più informazioni.

Hai problemi? Disinstalla l’aggiornamento

Ricordiamo che KB5043145 è un aggiornamento opzionale per Windows 11. Chi lo ha installato e sta facendo i conti con un qualsiasi malfunzionamento, può procedere alla sua eliminazione seguendo la procedura riportata qui sotto.

Aprire le Impostazioni;

selezionare Windows Update;

premere Cronologia degli aggiornamenti;

selezionare Disinstalla gli aggiornamenti;

fare click sul pulsante Disinstalla di fianco all’update da eliminare.

Non è la prima volta che Microsoft sceglie di interrompere il rollout di un update afflitto da problemi. La gestione degli aggiornamenti è senza dubbio un aspetto su cui la software house deve migliorare.