Windows 11 KB5043145: tanti problemi e molto gravi

Nei giorni scorsi ha preso il via la distribuzione dell’aggiornamento KB5043145 per Windows 11. Si tratta di un’update opzionale, destinato alle versioni 23H2 e 22H2 del sistema operativo. Stando al changelog di Microsoft, include novità per la barra delle applicazioni, per le Impostazioni e per il menu Start. Ciò che la software house non aveva previsto è la comparsa di numerosi problemi che stanno creando parecchi grattacapi agli utenti.

Tutti i problemi di KB5043145 per Windows 11

Il consiglio è di non scaricarlo, almeno per il momento. Le segnalazioni sono molte e fanno tutte riferimento a gravi anomalie: l’impossibilità di avviare correttamente il PC in seguito all’installazione, l’innesco di bootloop, la comparsa della temibile Blue Screen of Death e persino di una più rara (ma altrettanto preoccupante) Green Screen of Death. I computer colpiti dal problema attivano automaticamente la modalità di ripristino e la procedura per la riparazione automatica.

Microsoft è a conoscenza dei problemi che affliggono l’aggiornamento KB5043145 e ha riferito alla redazione di Windows Latest di essere al lavoro con l’obiettivo di risolverli. Questa la dichiarazione affidata al sito.

Microsoft sta indagando le segnalazioni. Stiamo controllando i feedback degli utenti. I clienti interessati sono invitati a utilizzare il Feedback Hub per compilare un report e fornire più dettagli.

Non è dato a sapere quanto sia estesa la portata dei malfunzionamenti. Di certo interessano sia la versione 23H2 del sistema operativo sia la precedente 22H2. Diverse segnalazioni riguardano i laptop di ASUS.

Purtroppo, non è tutto. C’è anche chi, dopo aver installato l’update KB5043145 per Windows 11, ha visto smettere di funzionare le porte USB. È il caso di alcuni utenti in possesso di un Mini PC della gamma Intel NUC.

Ancora, sui computer con processore AMD è comparso un problema relativo a WSL2 (Windows Subsystem for Linux), senza tralasciare l’impossibilità di connettersi alle reti Wi-Fi, anomalie riguardanti il menu contestuale che si apre con un click sul tasto destro del mouse, la comparso dei codici 0x800f0845 o 0x80246019 durante la procedura di installazione e altro ancora.

Come disinstallare l’aggiornamento

Il consiglio è quello fornito in apertura: non installare l’update KB5043145 per Windows 11. Se lo si è già fatto e ora ci si trova a dover fare i conti con i problemi elencati (o con altri), è possibile ricorrere alla sua disinstallazione. Ecco la procedura da seguire.

Aprire le Impostazioni;

selezionare Windows Update;

premere Cronologia degli aggiornamenti;

selezionare Disinstalla gli aggiornamenti;

fare click sul pulsante Disinstalla di fianco all’update da eliminare.

Non si tratta di una situazione inedita per il sistema operativo. È già accaduto più volte in passato.