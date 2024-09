I tanti (troppi) problemi di Windows 11 KB5043076

La scorsa settimana, Microsoft ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento KB5043076 per Windows 11, come parte del ciclo mensile Patch Tuesday. Oltre al solito elenco di bugfix e alle patch dedicate alla sicurezza, il pacchetto include novità importanti come la funzionalità Branch Prediction che incrementa le prestazioni di alcuni processori AMD Ryzen fino all’11%. Purtroppo, però, come ormai spesso accade con gli update del sistema operativo, non mancano i problemi.

Tutti i problemi di Windows 11 KB5043076

C’è chi lamenta di non poter portare a termine con successo la procedura di installazione, trovandosi a fare i conti con uno stop improvviso. Altri utenti dichiarano invece di essere alle prese con crash di Esplora file quando la componente è aperta dalla barra delle applicazioni. Quest’ultima anomalia era già stata notata con la distribuzione della versione d’anteprima a fine agosto.

Ancora, per qualcuno la protezione dal phishing integrata in Windows 11 viene automaticamente disabilitata dopo lo spegnimento o il riavvio del PC. Infine, ci sono intoppi con le DLL (Windows.UI.Xaml.dll e msvcrt.dll) tali da compromettere il controllo degli account.

Ricordiamo che KB5043076 è un aggiornamento cumulativo obbligatorio per Windows 11, facente parte del ciclo Patch Tuesday. È destinato alle versioni 23H2 e 22H2 del sistema operativo. In caso di problemi, l’unica soluzione possibile è quella che passa dalla sua rimozione e dalla messa in pausa degli update, seguendo la procedura descritta qui sotto.

Aprire le Impostazioni, poi Windows Update;

selezionare la voce Cronologia degli aggiornamenti;

scorrere fino a trovare Disinstalla gli aggiornamenti;

selezionare il pacchetto KB5043076 e premere Disinstalla;

riavviare il PC quando richiesto;

al successivo riavvio, riaprire Impostazioni e Windows Update;

alla voce Sospendi gli aggiornamenti selezionare un intervallo tra 1 e 5 settimane.

Dal canto suo, Microsoft non ha ancora riconosciuto in via ufficiale l’esistenza dei problemi legati all’aggiornamento. Potrebbe dunque servire parecchio tempo prima di vederli risolti.