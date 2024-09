Windows 11 KB5043076 in download: le novità dell'aggiornamento

È disponibile l’aggiornamento cumulativo KB5043076 per Windows 11: siamo giunti all’appuntamento con il Patch Tuesday del mese di settembre (su Windows 10 è arrivato il pacchetto KB5043064). L’installazione è obbligatoria e porta la versione 23H2 del sistema operativo alla build 22631.4169 e la 22H2 alla build 22621.4169. Vediamo come scaricarlo e quali sono le novità introdotte.

Download e novità per Windows 11 KB5043076

Per il download è sufficiente fare affidamento all’utility Windows Update. Controllandone la disponibilità, compare una schermata come quella visibile qui sotto. In alternativa è possibile procedere in modalità manuale, passando dai file distribuiti attraverso il portale Update Catalog. Al termine è necessario un riavvio.

A livello di nuove funzionalità, sono incluse quelle sottoposte a una fase di test con le ultime versioni rilasciate all’interno del programma Insider. In breve, ci sono un’opzione per la condivisione rapida tra PC e Android attraverso il menu di Windows Share, miglioramenti per le prestazioni dell’Assistente Vocale e per l’Accesso Vocale, oltre a una riorganizzazione della board dedicata ai widget. Inoltre, la componente Esplora file riceve diversi correttivi, sulla base dei feedback ottenuti, sono stati risolti problemi relativi alla connessione Bluetooth a dispositivi esterni e alla gestione degli hard disk virtuali. Ancora, il controllo dell’account di Windows Installer richiede le credenziali per il ripristino di un’applicazione.

Fix per la sicurezza e un problema noto

Sul fronte della sicurezza, l’update introduce fix per decine di vulnerabilità note, quattro delle quali già sfruttate dai cybercriminali attraverso exploit specifici.

L’unico problema noto è quello che riguarda i PC con dual boot sui quali è installato anche Linux: potrebbe essere mostrato l’errore Verifica dei dati Shim SBAT non riusciti in fase di avvio. Una soluzione alternativa è quella che abbiamo segnalato nell’articolo dedicato.

Per ulteriori informazioni rimandiamo al changelog pubblicato da Microsoft sulle pagine del sito ufficiale.

Nell’occasione, la software house ha ricordato che la versione 22H2 di Windows 11, nelle edizioni Home e Pro, raggiungerà la fine del servizio il mese prossimo, più precisamente l’8 ottobre.