Microsoft semplifica la condivisione di file tra PC e Android

La condivisione di file tra PC e dispositivi Android è un’esigenza comune per molti utenti, ed esistono già diverse soluzioni per facilitare questo processo. Google, ad esempio, offre la funzione Quick Share, che consente di trasferire rapidamente i file in modalità wireless tra il telefono e il PC. Ora, Microsoft ha introdotto un nuovo metodo che semplifica ulteriormente

Una nuova icona di ricerca per inviare file al proprio telefono

Con l’ultimo aggiornamento del canale beta di Windows 11, Microsoft ha annunciato l’introduzione di una nuova icona di ricerca chiamata “Il mio telefono” all’interno della funzione di condivisione di Windows. Questa icona sarà visibile agli iscritti al programma Insider quando cercheranno di condividere contenuti dal loro PC. Facendo clic sull’icona, gli utenti potranno inviare rapidamente e senza problemi i file desiderati al proprio telefono Android.

Requisiti per l’utilizzo della funzione

Per poter sfruttare questa nuova funzionalità, è necessario che il telefono e il PC siano accoppiati. Microsoft sottolinea nel suo blog che l’icona “Il mio telefono” viene visualizzata solo se questo requisito è soddisfatto. Per accoppiare i dispositivi, è necessario utilizzare l’applicazione Link to Windows su Android e Phone Link sul PC. Una volta completato questo passaggio, l’icona dovrebbe apparire automaticamente nella funzione di ricerca rapida di Windows 11, rendendo la condivisione dei file un processo intuitivo e immediato.

Altre novità dell’aggiornamento

Attualmente, questa funzione è disponibile solo per i beta tester di Windows 11. Tuttavia, il fatto che sia stata rilasciata nel canale Insider è un segnale incoraggiante che suggerisce una possibile disponibilità generale in un futuro non troppo lontano. Microsoft sta lavorando costantemente per migliorare l’esperienza utente e semplificare le operazioni quotidiane, e questa nuova funzione di condivisione dei file ne è un chiaro esempio.

Oltre alla condivisione file “Il mio telefono”, l’update Insider introduce anche altre novità, come la possibilità di creare elenchi di avvio per le app fissate nel menu Start di Windows e un maggiore controllo sulle immagini proposte da Windows Spotlight come sfondo.