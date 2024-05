Windows 11: Phone Link suggerisce le risposte

Microsoft ha annunciato la nuova build 26227 di Windows 11 per gli iscritti al canale Canary del programma Insider. Ci sono novità e miglioramenti per Copilot, emoji e impostazioni del sistema operativo, oltre a vari fix per problemi noti. L’azienda di Redmond ha inoltre rilasciato un aggiornamento per l’app Phone Link (Collegamento al telefono in italiano) che introduce la funzionalità Suggested Replies. Sono invece nascoste le nuove opzioni per il mouse.

Risposte suggerite dall’IA

Phone Link è l’app che permette di visualizzare su PC chiamate, notifiche, foto e messaggi dello smartphone Android, sul quale è installata l’app Link to Windows (Collegamento a Windows). Dopo la funzionalità che consente di riconoscere il testo nelle immagini, Microsoft ha introdotto un’altra novità interessante.

Suggested Replies sfrutta l’intelligenza artificiale per suggerire possibili risposte ad un messaggio ricevuto. L’utente può quindi cliccare sulle tre opzioni e rispondere velocemente da PC. La funzionalità, disponibile per tutti i canali del programma Insider, richiede almeno la versione 1.24051.98 di Phone Link.

Due novità della build 26227 riguardano Copilot. Microsoft offre ora l’esperienza di un’app tradizionale, quindi la finestra dell’assistente può essere spostata e ridimensionata. Inoltre, la relativa icona è aggiunta alla barra delle applicazioni, per cui verrà disattivata la scorciatoia Win + C. Gli utenti potranno usare il tasto Copilot (se presente) oppure la combinazione Win + (numero corrispondente alla posizione dell’icona nella taskbar).