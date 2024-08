4MLinux 46 arriva con nuove app e server LAMP integrato

Lo sviluppatore di 4MLinux, Zbigniew Konojacki, ha annunciato nelle scorse ore il rilascio e la disponibilità generale di 4MLinux 46. Si tratta dell’ultima versione stabile di questa mini distribuzione Linux con il gestore di finestre leggero JWM. 4MLinux 46 è stata rilasciata cinque mesi dopo la precedente versione 4MLinux 45. Una delle sue principali novità è l’integrazione di 4MServer nell’edizione principale di 4MLinux. Ciò consente agli utenti di impostare un server HTTP/FTP abbastanza leggero, basato sulle tecnologie BusyBox, Apache, MariaDB, PHP, Perl, Python e Ruby, senza dover scaricare un’immagine ISO separata.

4MLinux 46: le altre novità introdotte con il nuovo aggiornamento

Il nuovo 4MLinux 46 è basato sul kernel Linux 6.6 LTS e sullo stack grafico Mesa 24.0.4. Inoltre, introduce anche nuove funzionalità interessanti come il supporto per i file di immagini RAW da fotocamere digitali (CRW/CR2, NEF, RAF, DNG). Tra l’altro, questa distribuzione include anche il supporto per Windows Enhanced Metafiles (immagini EMF) e il supporto per nuove app, tra cui DVDAuthor, VCDImager e qv4l2. 4MLinux 46 migliora anche il supporto per vecchi formati audio provenienti da Amiga, Commodore e piattaforme simili. Inoltre, aggiunge il classico GNU Go al pacchetto scaricabile 4MLinux GamePack e introduce il supporto per l’ultimo toolkit GTK 4 per supportare app moderne. Infine, le app predefinite aggiornate in 4MLinux 46 includono LibreOffice 24.8, AbiWord 3.0.5, GIMP 2.10.38, Gnumeric 1.12.57, Mozilla Firefox 124.0, Google Chrome 128.0.6613.84, Mozilla Thunderbird 115.12.2, Audacious 4.4, VLC 3.0.21, SMPlayer 24.5.0 e Wine 9.12.

Gli utenti interessati possono ottenere questa mini distribuzione nelle edizioni Full e Core. Il download è già disponibile dal sito web ufficiale. È bene ricordare che 4MLinux è disponibile solo per sistemi a 64 bit e utilizza JWM (Joe’s Window Manager) come ambiente grafico predefinito. Per maggiori informazioni e per scoprire tutte le novità introdotte è possibile consultare la pagina dedicata all’annuncio di rilascio sul sito web di 4MLinux.