Ubuntu 24.04.1 LTS: rilasciato primo aggiornamento minore

Dopo un ritardo di due settimane, Canonical ha finalmente rilasciato il nuovo Ubuntu 24.04.1 LTS come primo aggiornamento minore della serie di sistemi operativi Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) supportati a lungo termine. Tale versione è stata progettata come una raccolta di patch di sicurezza e aggiornamenti software rilasciati da aprile 2024. Oltre a tutti i pacchetti aggiornati, questa release migliora anche la compatibilità con gli ecosistemi Windows, facilitando la gestione delle istanze di Ubuntu tramite Active Directory. Inoltre, consente finalmente gli aggiornamenti dai sistemi Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish).

L’aggiornamento di GNOME 46 apporta notevoli miglioramenti in termini di usabilità e prestazioni. Gli utenti noteranno migliori capacità di ricerca nella gestione dei file, notifiche espandibili e opzioni di impostazioni più consolidate, progettate per rendere la navigazione e il funzionamento più intuitivi. Per migliorare ulteriormente l’esperienza utente, Ubuntu 24.04.1 ha potenziato le sue capacità di provisioning nell’installer. Grazie a funzionalità come la crittografia ZFS e il supporto autoinstall integrato, la configurazione di Ubuntu è ora più sicura e semplice. Il nuovo App Center e un’app dedicata per gli aggiornamenti del firmware contribuiscono anche a un’esperienza utente migliorata. Per gli sviluppatori, la nuova point release continua a essere una piattaforma interessante. Quest’ultima viene fornita con le ultime toolchain per linguaggi di programmazione popolari come Python, Rust, Ruby, Go, PHP e Perl.

Ubuntu 24.04.1 LTS è anche dotato di funzionalità che lo rendono una scelta eccellente per gli ambienti aziendali. L’aggiornamento include infatti Netplan 1.0, che consente una configurazione di rete completa negli ambienti desktop e server. Le capacità di integrazione si estendono al supporto per Group Policy Objects, alla gestione dei privilegi e altro ancora. Ciò assicurana un funzionamento senza interruzioni in diversi ambienti IT.

Ubuntu 24.04.1 LTS: come installare il nuovo aggiornamento

Questa versione LTS include miglioramenti sostanziali della sicurezza per salvaguardare applicazioni e dati. Sono infatti presenti opzioni di distribuzione più robuste per PPA, restrizioni più severe in AppArmor e non solo. Le organizzazioni che desiderano un supporto esteso e funzionalità avanzate possono trarre vantaggio dall’abbonamento a Ubuntu Pro, che ora estende la manutenzione di sicurezza standard fino a 10 anni, con un’opzione per altri due anni di supporto legacy. Per coloro che utilizzano ancora Ubuntu 22.04 LTS, la nuova release sblocca la possibilità di un aggiornamento in locale alla versione 24.04 LTS. Gli utenti con la versione 22.04 riceveranno una notifica tramite l’app Update Manager per effettuare l’aggiornamento direttamente dai loro desktop. Per passare alla versione 24.04.1, gli attuali utenti della versione 24.04 LTS devono solo eseguire il noto comando “sudo apt update & sudo apt upgrade”.

Per quanto riguarda gli utenti che optano per una nuova installazione, le immagini ISO di questa versione sono disponibili per il download sul sito ufficiale di Canonical. Infine, oltre a Ubuntu 24.04, tutte le versioni ufficiali del sistema sono state aggiornate alla versione 24.04.1 e sono già disponibili per il download. Queste includono Kubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu MATE, Lubuntu, Ubuntu Kylin, Ubuntu Studio, Xubuntu, Edubuntu e Ubuntu Cinnamon. Per saperne di più è possibile consultare la pagina con l’annuncio di rilascio dedicato.