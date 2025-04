Ultramarine Linux 41: la distro basata su Fedora 41 si aggiorna

Ultramarine Linux 41, una nuova distribuzione basata su Fedora 41 che porta il nome in codice “Cyberia”, è ufficialmente disponibile al download. Questa versione porta con sé una serie di novità e miglioramenti maggiormente concentrati su un aggiornamento degli ambienti desktop e molto altro. Disponibile per il download nelle edizioni Budgie, GNOME, KDE Plasma e Xfce, Ultramarine 41 supporta architetture a 64 bit e AArch64 (ARM64), rendendola adatta a una vasta gamma di dispositivi e distinguendosi per la compatibilità hardware e la facilità di esecuzione su Windows Subsystem for Linux.

Ultramarine Linux 41: tutte le novità

Ultramarine Linux 41 supporta WSL (Windows Subsystem for Linux), che consente di eseguire facilmente la distribuzione anche su Windows. L’edizione di punta, basata sull’ambiente desktop Budgie, introduce nuove applicazioni predefinite come Evince per la visualizzazione di documenti e Lollypop per la riproduzione musicale. Inoltre, è stato aggiunto il comando “um”, uno strumento a riga di comando che offre agli utenti più esperti una panoramica dettagliata della loro installazione.

L’edizione GNOME si aggiorna a GNOME 47, integrando applicazioni come il lettore video Showtime, il visualizzatore di documenti Papers e il lettore musicale Decibels. Chi invece gradisce KDE, l’edizione Plasma passa all’ambiente KDE Plasma 6.3, mentre l’edizione Xfce include Xfce 4.18, che garantisce leggerezza e reattività. Tra le altre novità, Ultramarine 41 introduce il supporto per dispositivi x86 Microsoft Surface, un supporto iniziale per Chromebook e ottimizzazioni per i dispositivi Raspberry Pi. La maggior parte delle applicazioni è ora distribuita nel formato Flatpak, per un maggiore sicurezza grazie alla sandbox.

Sebbene Ultramarine Linux 41 utilizzi ancora l’installatore Anaconda di Fedora, gli sviluppatori stanno sviluppando un nuovo installatore personalizzato, oltre a introdurre una nuova applicazione di benvenuto per migliorare l’esperienza iniziale degli utenti. Ad essere aggiornati sono anche la documentazione e il kernel Linux, che è stato portato alla versione 6.13, insieme a numerosi componenti e applicazioni aggiornati dai repository più recenti di Fedora.

Chi vuole provare Ultramarine Linux 41 può scaricare le immagini ISO dal sito ufficiale.