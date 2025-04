Android: riavvio automatico opzionale (in futuro)

All’inizio della settimana, Google ha annunciato l’arrivo di una funzionalità che migliora la sicurezza del dispositivo Android nelle note di rilascio dei Play Services. L’azienda di Mountain View ha chiarito che sarà opzionale.

Funzionalità disponibile in futuro

A partire da iOS 18.1, Apple offre la funzionalità denominata Inactivity Reboot. Se non viene sbloccato per un certo periodo di tempo, l’iPhone viene automaticamente riavviato. Una simile funzionalità è disponibile anche in GrapheneOS, una versione custom di Android (solo per i Google Pixel) con maggiore sicurezza e privacy.

Nelle note di rilascio della versione 25.14 dei Google Play Services, pubblicate il 14 aprile, era scritto:

Con questa funzionalità il tuo dispositivo si riavvia automaticamente se bloccato per tre giorni consecutivi.

L’azienda di Mountain View ha modificato il testo per specificare che la funzionalità non è ancora disponibile e che sarà opzionale:

Attiva una futura funzionalità di sicurezza facoltativa che riavvia automaticamente il dispositivo se bloccato per 3 giorni consecutivi.

Google non specifica la versione minima di Android. La funzionalità potrebbe essere legata all’Advanced Protection Mode di Android 16 che blocca il sideloading delle app, disattiva la connessione 2G e attiva la protezione Memory Tagging Extension.

Il riavvio automatico garantirà una maggiore sicurezza. In seguito al primo sblocco con PIN, password o sequenza, il dispositivo entra nello stato After First Unlock (AFU) che decifra i dati. Il reboot automatico (se attivato) riporta il dispositivo nello stato Before First Unlock (BFU). I dati sono cifrati e nessuno può leggerli (cybercriminali o forze dell’ordine), senza usare tool molto costosi come quelli di Cellebrite.