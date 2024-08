Ubuntu 24.04 LTS: prima point release posticipata di 2 settimane

La prima point release di Ubuntu 24.04 LTS non verrà rilasciata questa settimana, come inizialmente pianificato. Gli sviluppatori di Ubuntu avevano puntato a far uscire Ubuntu 24.04.1 LTS giovedì 19 agosto, ma hanno dovuto posticipare il rilascio a causa di una serie di “bug di aggiornamento ad alto impatto” scoperti. Di conseguenza, Ubuntu 24.04.1 LTS dovrebbe essere rilasciato giovedì 29 agosto. Chiunque utilizzi già Ubuntu 24.04 LTS non sarà interessato da questo ritardo. Le point release di Ubuntu sono una parte importante di una LTS. Queste aggiornano periodicamente l’immagine di installazione (ISO) per integrare tutte le correzioni di bug e gli aggiornamenti rilasciati, come gli update software OTA dalla release. Ciò rappresenta un grande risparmiando tempo a chi lo installa.

Le versioni successive di Ubuntu includono anche versioni più recenti del kernel Linux e dei driver grafici (chiamati ‘hardware enablement stack’ o ‘HWE’). Questi vengono riportati dalle versioni intermedie/di breve termine successive. La prima release non può farlo perché non c’è una release ‘più recente’ da cui effettuare il backport. Ubuntu 24.04.2 eseguirà il backport da Ubuntu 24.10. Tuttavia, il primo punto di Ubuntu nel nuovo ciclo LTS è il punto in cui vengono abilitati gli aggiornamenti ufficiali dalla precedente LTS.

Ubuntu 22.04 LTS: aggiornamento ritardato per garantire un’esperienza adeguata

Una volta rilasciato Ubuntu 24.04.1 LTS, gli utenti di Ubuntu 22.04 LTS saranno informati che è disponibile una nuova versione di Ubuntu. A questo punto verrà chiesto loro se desiderano aggiornare il sistema. Quindi, chiunque desideri aggiornare da Ubuntu 22.04 LTS a 24.04 LTS non ha bisogno di usare flag da riga di comando o iscriversi ai canali di rilascio non-LTS. Tutto è ufficialmente abilitato e supportato, e l’aggiornamento in loco avviene senza problemi. Alla luce di alcuni bug particolarmente irritanti che influenzano il processo di aggiornamento, lo sviluppatore Lukasz Zemczak assicura che Ubuntu ha scelto di ritardare il rilascio per “assicurarsi che l’esperienza di aggiornamento da 22.04 a 24.04 sia adeguata“. Gli utenti che hanno atteso per primi la richiesta di aggiornamento non dovranno preoccuparsi. Questa arriverà comunque, anche se con qualche giorno di ritardo.