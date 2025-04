Il tuo negozio online in 5 minuti Con IONOS ora si può davvero

Da quanto tempo rimandi l’idea di sviluppare un tuo e-commerce per far crescere la tua attività o iniziarne una di nuova? Probabilmente ad averti condizionato in tutto questo tempo sono stati i costi iniziali e le difficoltà tecniche nel progettare, sviluppare, gestire e promuovere uno store online. È una situazione molto comune per la quale IONOS ha previsto una soluzione davvero efficace: IONOS Plus a 1€ al mese per sei mesi con il 48% di sconto.

Come IONOS supporta lo sviluppo, la gestione e la crescita del tuo e-commerce

IONOS Plus si presenta come il pacchetto ideale per creare un negozio online personalizzato. Il piano, infatti, consente di caricare e gestire 5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno. Tanto spazio a disposizione per un servizio di hosting innovativo e completo.

Grazie a IONOS e all’assistente AI integrato, avrai la possibilità di creare l’e-commerce che hai in mente e che non sai altrimenti come sviluppare. Ti basterà, infatti, scrivere come vorresti sviluppare il sito e IONOS si occuperà di generare la struttura ottimizzata completa di categorie prodotto, design accattivante e testi persuasivi per attirare gli utenti.

Ma oltre a permetterti di sviluppare un e-commerce secondo le tue precise indicazioni, IONOS si occupa anche di fornirti tutti gli strumenti necessari per iniziare a vendere e a guadagnare. È sempre tramite IONOS, infatti, che definire e impostare i vari metodi di pagamento e quelli di spedizione da accettare, potendo contare su una dashboard intuitiva ma completa per monitorare le vendite e il comportamento degli utenti.

Così che in qualsiasi momento tu possa modificare e porre accorgimenti utili per far crescere ulteriormente il tuo business. Considera anche che IONOS Plus si integra perfettamente con i social network. Ti bastano pochi click per vendere anche su Amazon, Facebook e Instagram e ampliare i tuoi canali di vendita senza moltiplicare i costi di gestione.

Un pacchetto assolutamente imperdibile a un prezzo incredibile: solo 1€ al mese per sei mesi con il 48% di sconto.