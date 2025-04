Valve rilascia Proton 10 beta: ecco i cambiamenti

Proton, l’emulatore di Valve per Steam basato su Vulkan per riprodurre i titoli DirectX principalmente sulle distribuzioni Linux, è stato da poco rilasciato in versione beta 10.0-1. Rilasciato nel 2018, l’impatto dell’emulatore sul mercato videoludico è innegabile: ha reso possibile giocare finalmente su Linux, ampliando in maniera massiccia la compatibilità con i sistemi operativi basati sul kernel del pinguino, costituendo la base delle console portatili Steam Deck e di SteamOS, ora adottato anche da console di terze parti.

Valve: le novità di Proton 10 beta

Con Proton 10 beta, Valve amplia ulteriormente la lista dei titoli che è possibile giocare con l’emulatore, permettendo ora a giochi prima limitati alla build sperimentale di funzionare con la versione beta ufficiale. Tra questi troviamo titoli come Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition, Factorio, Microsoft Flight Simulator 2024, No Man’s Sky in modalità VR, Rising Storm 2: Vietnam, Sniper Elite: Nazi Zombie Army e THE KING OF FIGHTERS XIII GLOBAL MATCH, oltre ad altri.

La libreria dell’emulatore è anche stata aggiornata con Wine 10.0, DXVK 2.61, DXVK-NVAPI 0.9.0, VKD3D-Proton 2.14.1 Git, Wine-Mono 9.4 e Steamworks SDK 1.62, migliorando ulteriormente le prestazioni e la compatibilità.

Di seguito la lista cambiamenti apportata con Proton 10 beta di Valve:

Nuovi titoli giocabili

Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition

Black Ink

Factorio

Ignited Entry

Microsoft Flight Simulator 2024

MySims Kingdom

No Man’s Sky in VR mode (regressed after a game update)

Rising Storm 2: Vietnam

Sniper Elite: Nazi Zombie Army

Soul Interface

THE KING OF FIGHTERS XIII GLOBAL MATCH

VIDEO GAME (924310)

Willful

X Rebirth VR Edition

Titoli che includono correzioni per la riproduzione dei video

Agony Unrated

All-Star Fruit Racing

Audiosurf

Bloodstained: Ritual of the Night

Gal*Gun 2

Greedfall

Indigo Park: Chapter 1

Omensight

SOULCALIBUR VI

TELEFORUM

Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh

Zero Escape: The Nonary Games

Correzioni varie