Windows 11: condivisione da PC a smartphone Android

Microsoft ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento facoltativo KB5041587 per Windows 11 23H2 e 22H2, finora disponibile solo nel canale Release Preview del programma Insider. La principale novità riguarda Windows Share, in particolare la funzionalità che consente la condivisione dei contenuti con uno smartphone Android. L’azienda di Redmond ha confermato anche un miglioramento prestazionale con i processori AMD Ryzen.

Novità dell’aggiornamento KB5041587

KB5041587 è un update opzionale. Ciò significa che non verrà installato automaticamente come quelli rilasciati il secondo martedì di ogni mese. L’utente deve effettuare la ricerca in Windows Update e procedere all’installazione manuale. Inoltre non include nessuna patch di sicurezza, ma solo nuove funzionalità, miglioramenti e bug fix. Il corrispondente aggiornamento cumulativo obbligatorio verrà rilasciato il 10 settembre.

La principale novità riguarda Windows Share (Condivisione in prossimità in italiano). È necessario installare le app Collegamento a Windows su smartphone e Collegamento al telefono su PC. Dopo aver collegato lo smartphone Android al computer (tramite Wi-Fi o Bluetooth) sarà possibile inviare contenuti da computer a smartphone dalla finestra di Windows Share.

Altre due novità riguardano le funzionalità di accessibilità. Narrator (Assistente vocale) effettua ora una scansione più veloce delle pagine lunghe in Microsoft Edge. Accesso vocale supporta invece la dettatura più veloce dei caratteri e maggiori opzioni di editing. Microsoft ha inoltre corretto diversi bug di Esplora file.

Nelle note di rilascio non viene citata un’importante novità per gli utenti che hanno computer con processori AMD Ryzen 5000, 7000 e 9000. L’aggiornamento KB5041587 per Windows 11 23H2 corregge il bug che limita le prestazioni delle CPU. In precedenza le ottimizzazioni erano disponibili solo con l’account amministratore. Non è quindi necessario attendere Windows 11 24H2 per notare i miglioramenti.