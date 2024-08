Windows 11: Microsoft rilascia cinque nuove build

Microsoft ha rilasciato cinque nuove build del sistema operativo per gli iscritti al programma Insider. Due sono disponibili per Windows 11 23H2 e 22H2 nel canale Release Preview. Per Windows 11 23H2 c’è anche una build nel canale Beta. Gli utenti che hanno un Copilot+ PC possono invece testare le novità incluse nelle due build per Windows 11 24H2 presenti nei canali Release Preview e Dev.

Build per Windows 11 23H2 e 22H2

Le build 22621.4108 per Windows 11 22H2 e 22631.4108 per Windows 11 23H2 (KB5041587) nel canale Release Preview condividono gli stessi miglioramenti e bug fix. L’unica novità riguarda Windows Share. Gli utenti possono condividere i contenuti con lo smartphone Android dalla finestra di Windows Share. È necessario installare l’app Collegamento a Windows su smartphone e l’app Collegamento al telefono su PC.

Microsoft ha inoltre migliorato Narrator (Assistente vocale), incrementando la velocità di scansione delle pagine in Edge. Accesso vocale (solo in inglese) supporta invece una maggiore velocità di dettatura dei caratteri e più opzioni di editing per i comandi.

La build 22635.4076 (KB5041873) per il canale Beta di Windows 11 23H2 include solo bug fix. È stata inoltre temporaneamente rimossa l’icona che veniva mostrata nel systray per indicare un’app con supporto per Studio Effects (introdotta il 12 luglio con la build 22635.3930 nel canale Beta).

Build per Windows 11 24H2

Windows 11 24H2 è attualmente disponibile solo sui Copilot+ PC con processori Snapdragon X Elite/Plus. La build 26100.1586 (KB5041865) nel canale Release Preview include solo bug fix. Più interessanti invece le novità presenti nella build 26120.1542 (KB5041872) rilasciata nel canale Dev.

L’icona dei widget è stata spostata alla sinistra del systray nella barra delle applicazioni. Ha inoltre una maggiore larghezza per mostrare più contenuti. Quando il focus è sulla barra delle applicazioni (WIN + T), l’utente può digitare una lettera per aprire l’app con il nome che inizia con quella lettera.