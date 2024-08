AMD Ryzen 9000: maggiori prestazioni con Windows 11 24H2

I nuovi processori Ryzen 9000 per desktop sono in vendita da pochi giorni (il lancio era inizialmente previsto a fine luglio). AMD poteva sfruttare la debacle di Intel, invece i risultati dei primi test sono piuttosto deludenti. L’azienda californiana ha spiegato il motivo e promesso un incremento di prestazioni con Windows 11 24H2.

Ottimizzazioni in Windows 11 24H2

In occasione dell’annuncio dei processori, AMD aveva sottolineato un incremento del 16% delle istruzioni per ciclo di clock (IPC) rispetto alla precedente generazione (Ryzen 7000). Le recensioni hanno confermato che la promessa non è stata mantenuta. Anzi, durante l’esecuzione di molti giochi, il Ryzen 9 9950X offre prestazioni inferiori a quelle del Ryzen 9 7950X.

Il motivo di questi risultati negativi è stato scoperto in seguito (e confermato da AMD). Un bug in Windows 11 23H2 impedisce di ottenere le massime prestazioni. Per aggirare la limitazione è necessario usare l’account amministratore.

AMD ha comunicato che, senza account amministratore, non viene sfruttato la nuova branch prediction dell’architettura Zen 5. La “patch” sarà disponibile in Windows 11 24H2, attualmente accessibile solo agli iscritti al programma Insider. L’azienda californiana promette un +13% con Far Cry 6, un +7% con Cyberpunk 2077 e un +3% con Hitman 3.

I miglioramenti saranno più evidenti con i processori Ryzen 9000, ma l’aggiornamento avrà un impatto positivo anche per i processori basati sulle architetture Zen 3 e Zen 2. Windows 11 24H2 dovrebbe essere rilasciato da Microsoft in autunno. Attualmente è preinstallato sui Copilot+ PC con processori Snapdragon X Elite/Plus.