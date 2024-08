Intel rilascia il fix per le CPU Raptor Lake

Come promesso a fine luglio, Intel ha distribuito ai partner il microcodice 0x129 che risolve il bug dei processori Core di 13esima e 14esima generazione (architetture Raptor Lake e Raptor Lake Refresh). ASUS e MSI hanno già pubblicato le versioni beta dei BIOS per le schede madri con chipset Z790. L’azienda californiana ha fornito inoltre maggiori dettagli sul problema.

Descrizione fix e impatto sulle prestazioni

Intel specifica che la patch verrà distribuita tramite aggiornamento dei BIOS, quindi non sarà disponibile mediante Windows Update. Secondo Ars Technica, alcuni produttori useranno tuttavia Windows Update e i tool proprietari per aggiornare i PC preassemblati. Intel ha già rilasciato il microcodice 0x125 a giugno per risolvere il problema eTVB delle CPU Core i9.

Il microcodice 0x129 è invece per tutti i processori Core i5/i7/i9 elencati in questa pagina, ai quali è stata estesa la garanzia fino a 5 anni. L’instabilità è dovuta all’incremento della tensione operativa minima (Vmin) dei core delle CPU.

Il microcodice 0x129 limita la richiesta di tensione ad un valore inferiore a 1,55 Volt. Si tratta di una misura preventiva per i processori delle serie K/KS/KF che non hanno ancora manifestato segni di instabilità. Per gli altri modelli e per quelli che già mostrano segni di instabilità verranno forniti ulteriori dettagli entro fine mese.

In base ai test effettuati da Intel con vari benchmark e giochi, l’impatto sulle prestazioni è nullo o trascurabile. Il microcodice 0x129 non impedisce l’overclock dei processori sbloccati. È possibile disattivare le impostazioni eTVB nel BIOS per incrementare il valore della tensione oltre 1,55 Volt, ma ciò potrebbe danneggiare la CPU e invalidare la garanzia.