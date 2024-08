Bug Intel Core 13/14esima Gen: BIOS da ASUS e MSI

ASUS e MSI sono i primi due produttori che hanno rilasciato nuovi BIOS per correggere il bug rilevato nei processori Intel Core di 13esima e 14esima generazione (architetture Raptor Lake e Raptor Lake Refresh). Si tratta di versioni beta, ma considerata la gravità del problema e le possibili conseguenze è consigliata l’installazione.

BIOS con microcodice 0x129

Intel ha confermato che l’instabilità dei processori è dovuto ad una valore troppo elevato della tensione operativa. Il bug è presente anche nelle CPU con TDP di 65 Watt, non solo nei modelli K/KS/KF. L’azienda californiana non richiamerà le CPU, ma gli utenti possono chiedere la sostituzione ai rivenditori o direttamente al servizio clienti dell’azienda californiana. Nel frattempo ha portato a 5 anni la garanzia di questi modelli.

Per eliminare il bug è necessario installare i nuovi BIOS con microcodice 0x129. ASUS ha pubblicato le versioni beta per le schede madri con chipset Intel Z790. I BIOS delle schede madri con chipset Intel Z790 di MSI possono essere scaricati dalle rispettive pagine di supporto.

Con i nuovi BIOS verrà impostato il profilo di alimentazione corretto che mantiene la tensione entro la soglia operativa. Intel afferma che non ci sarà un calo di prestazioni. The Verge ha chiesto ai produttori se offriranno l’estensione di garanzia agli utenti che acquistano un PC preassemblato.

Il periodo negativo per Intel potrebbe avere conseguenze per il futuro. Il bug dei processori Raptor Lake, i risultati finanziari inferiori alle attese e il licenziamento di circa 19.000 dipendenti potrebbero essere i motivi per cui l’azienda ha posticipato al 2025 l’evento Innovation del 24-25 settembre. Al momento non è noto se verrà confermato il lancio dei processori Lunar Lake (mobile) e Arrow Lake (desktop).