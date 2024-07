Intel pronta a svelare Lunar Lake il 3 settembre 2024

La battaglia dei chip s’infiamma… I laptop con chip Snapdragon di Qualcomm hanno dominato la scena quest’estate, ma i rivali sono pronti a rubare la scena. AMD sta distribuendo i suoi chip Ryzen AI, mentre Intel si prepara ad annunciare i nuovi processori Lunar Lake, che promettono un salto generazionale rispetto al passato.

Il colosso di Santa Clara, infatti, ha fissato per il 3 settembre l’evento di presentazione in live streaming dei nuovi chip, che segnano una vera e propria rinascita nel segmento laptop. Lunar Lake non sarà disponibile nell’immediato, ma Intel è pronta a svelare tutti i dettagli di questa attesissima lineup di processori che potrebbe rimescolare le carte nel settore dei PC portatili.

Lunar Lake, un chip rivoluzionario che rompe con il passato

Lunar Lake rappresenta un cambio di paradigma per Intel. Abbandonate le idee precedenti su come ottimizzare la durata della batteria e le prestazioni, questo chip completamente rinnovato promette di triplicare la potenza della NPU per le applicazioni di intelligenza artificiale generativa da eseguire localmente. Lunar Lake è la risposta di Intel ai chip basati su Arm di Qualcomm e Apple, noti per la loro maggiore durata della batteria rispetto ai tradizionali chip x86 di Intel.

La sfida di Intel: prestazioni, durata della batteria e funzionalità

Il mondo tech attende con impazienza di vedere se Intel riuscirà a offrire un pacchetto convincente di prestazioni, durata della batteria e funzionalità per rimanere competitiva in un mercato dove Windows on Arm sta diventando un concorrente sempre più valido. Nel frattempo, i primi portatili AMD Ryzen AI 9 con chip “Strix Point” sono sotto i riflettori, pronti a dare filo da torcere…

Un lancio avvolto nel mistero

Nonostante l’annuncio del 3 settembre, Intel non ha ancora svelato quando i portatili con chip Lunar Lake saranno effettivamente disponibili per l’acquisto.

Thomas Hannaford, portavoce di Intel, si è limitato a dichiarare che “ulteriori dettagli sulla disponibilità verranno forniti durante l’evento“. Per ora, l’azienda promette “una rivoluzionaria efficienza energetica, eccezionali prestazioni dei core, enormi balzi nelle prestazioni grafiche e un’impareggiabile potenza di calcolo AI” che guiderà questa e le future generazioni di prodotti Intel.

Insomma, Con AMD, Qualcomm e ora Intel pronti a darsi battaglia, l’autunno si preannuncia come un periodo di grandi novità e rivoluzioni nel mercato dei laptop.