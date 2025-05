ChatGPT vs Claude: 5 prompt per decretare il migliore

ChatGPT e Claude 3.7 Sonnet sono due dei modelli AI più avanzati sul mercato. Sono figli di scuole di pensiero opposte, ma entrambi puntano a eccellere in velocità, intelligenza e capacità di eseguire compiti complessi.

Da una parte ChatGPT di OpenAI, progettato per essere accessibile anche ai meno esperti, punta tutto sulla fluidità. Dall’altra Claude 3.7 Sonnet di Anthropic, che fa della precisione analitica e del ragionamento strutturato il proprio marchio di fabbrica. La differenza si percepisce già nei primi secondi di utilizzo: dove il primo privilegia spontaneità e naturalezza, il secondo procede più metodico ma sistematico. Ma come si comportano se sottoposti a una batteria di test?

ChatGPT Vs. Claude 3.7 Sonnet

Ecco come se la cavano ChatGPT e Claude messi di fronte alle stesse prove!

Sfida 1: Ragionamento logico

La prima prova riguarda un noto indovinello. Mai sentito parlare del problema del lupo, della capra e dei cavoli? E pensare che da questo rompicapo deriva anche il modo di dire “salvare capra e cavoli”.

Prompt: “Un contadino deve trasportare un lupo, una capra e un cavolo attraverso un fiume. Può portare però solo un oggetto alla volta. Se lasciati soli, il lupo mangerà la capra e la capra mangerà il cavolo. Qual è la soluzione? Risolvi passo dopo passo“.

ChatGPT ha fornito una soluzione chiara e ben strutturata, con un riepilogo finale per una rapida consultazione. Claude, invece, ha spiegato esplicitamente il motivo di ogni passaggio, rendendo più facile seguire il ragionamento logico dietro la soluzione:

Il contadino traghetta la capra dall’altra parte del fiume; Il contadino torna da solo; Il contadino traghetta i cavoli dall’altra parte del fiume; Il contadino torna portando con sé la capra; Il contadino traghetta il lupo dall’altra parte del fiume; Il contadino torna da solo; Il contadino conclude la traversata portando anche la capra sull’altra sponda.

Punto per Claude, che ha fornito una risposta leggermente migliore e più completa.

Sfida 2: Creatività

Per testare la creatività di Claude e ChatGPT, abbiamo chiesto loro di scrivere un racconto molto breve.

Prompt: “Scrivi un racconto di 150 parole su un detective che risolve un caso, ma nello stile di Agatha Christie.”

Claude ha scritto un racconto breve nello stile dei gialli di Agatha Christie. Il protagonista è un detective dallo spirito analitico e dall’occhio clinico, che sa cogliere dettagli minuscoli ma rivelatori (come il famoso Hercule Poirot). L’ambientazione è quella classica dei romanzi di Christie: un salotto raffinato e personaggi appartenenti all’alta società britannica. ChatGPT invece, non è stato altrettanto bravo, anche se il tè, non mancava!

Altro punto per Claude, che ha dimostrato una maggiore aderenza allo stile richiesto e una storia più coinvolgente.

Sfida 3: Conoscenza dei fatti

Prompt: “Riassumi le principali innovazioni degli ultimi 5 anni nell’informatica quantistica in meno di 100 parole“.

Il chatbot di OpenAI ha elencato le tappe fondamentali raggiunte da IBM, Google, Microsoft e altri big del settore, con una chiara timeline e uno sguardo al futuro. Claude ha posto l’accento sull’accessibilità, categorizzato i progressi e menzionato applicazioni pratiche in campi come la chimica, la finanza e la scienza dei materiali.

Punto a Claude per aver saputo bilanciare meglio dettagli tecnici e impatto nel mondo reale, offrendo un quadro più completo dei progressi del settore.

Sfida 4: Logica matematica

Per mettere alla prova le capacità di calcolo dei due modelli, ecco un semplice problema matematico.

Prompt: “Un panificio ha venduto 200 panini in una mattina. Di questi, 1/5 erano integrali, 3/10 erano ai cereali e il resto erano alle olive. Quanti panini alle olive sono stati venduti?”

Entrambi hanno risposto correttamente, mostrando i passaggi del calcolo. Tuttavia, ChatGPT ha diviso le equazioni in modo un po’ goffo, rendendo la lettura meno scorrevole. Il chatbot AI di Anthropic ha offerto una risposta più chiara e facile da seguire.

Altro punto per Claude, che ha saputo presentare la soluzione in modo più elegante e comprensibile.

Sfida 5: Produttività al lavoro

Infine, abbiamo chiesto a Claude e ChatGPT di immaginare di aver partecipato a una riunione di team per il lancio di un nuovo prodotto.

Prompt: “Immagina di aver appena partecipato a una riunione di team per la pianificazione del lancio di un nuovo vino. Sulla base delle discussioni tipiche (come l’assegnazione dei compiti, la definizione delle scadenze e la finalizzazione delle strategie di marketing), crea un piano d’azione in 5 punti con i passi successivi“.

ChatGPT ha fornito una scaletta strutturata e completa, con scadenze specifiche. Claude ha proposto scadenze realistiche e passaggi più concreti (es. contattare lo studio grafico per accelerare la produzione delle etichette, confermare gli eventi di degustazione, programmare la suddivisione del budget pubblicitario tra digital e tradizionale), elementi cruciali per un lancio di prodotto di successo.

L’ultimo punto va a Claude per un piano più esecutivo e adatto al lavoro di squadra.

Il verdetto finale: Claude 3.7 Sonnet si aggiudica la vittoria

Dopo un confronto serrato su cinque fronti – ragionamento, creatività, conoscenza, logica e produttività – Claude 3.7 Sonnet ha avuto la meglio su GPT-4o, imponendosi praticamente in ogni round. Dove ChatGPT brilla per fluidità conversazionale e struttura delle risposte, Claude ha mostrato maggiore precisione e concretezza, spiccando soprattutto nel ragionamento logico, nell’applicabilità pratica e nell’efficienza esecutiva.

I punti di forza di Claude? Dettagli curati, spiegazioni chiare e risultati pronti all’uso. Caratteristiche che lo rendono imbattibile per analisi, pianificazione strutturata e storytelling creativo. ChatGPT resta comunque un valido tuttofare, perfetto per usi generici, ma quando serve precisione chirurgica, profondità logica o output professionali, Claude fa la differenza. Ma al di là di questo, vincono entrambi i modelli, che dimostrano i progressi impressionanti nel campo dell’intelligenza artificiale.