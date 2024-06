Come funziona Lunar Lake di Intel, il processore per i PC AI

Nonostante Qualcomm sia stata nominata chipmaker per i Copilot+ PC di Microsoft, Intel non si è lasciata scoraggiare. L’azienda, infatti, stava già lavorando ai chip per alimentare i PC AI molto prima dell’annuncio di Microsoft. In contemporanea con l’annuncio della partnership tra Qualcomm e Microsoft, infatti, Intel ha svelato il suo processore di punta per computer con intelligenza artificiale: Lunar Lake.

Si tratta di un chip progettato per alimentare oltre 80 nuovi modelli di laptop di 20 diversi produttori. Lunar Lake consentirà quindi ad Intel di competere con Qualcomm nel settore dei PC dotati di intelligenza artificiale.

L’architettura innovativa di Lunar Lake

In occasione del Computex di questa settimana, Intel svelerà i dettagli del processore Lunar Lake, promettendo una potenza del SoC fino al 40% superiore e un’elaborazione dell’intelligenza artificiale più che triplicata. Il chip sarà progettato con due microarchitetture: un Performance Core (P-core), nome in codice Lion Cove, e un Efficient Core (E-core), nome in codice Skymont.

Lunar Lake includerà la quarta generazione dell’unità di elaborazione neurale (NPU) di Intel, ovvero il chip specifico per l’intelligenza artificiale. Questa nuova NPU sarà capace di offrire fino a 48 tera-operazioni al secondo (TOPS) di prestazioni AI, il triplo rispetto alla terza generazione di NPU Intel.

Inoltre Lunar Lake integrerà la nuova GPU Battlemage progettata da Intel, che unisce i core grafici Xe2 tradizionali con i nuovi array XMX dedicati all’intelligenza artificiale. Rispetto alla precedente generazione di GPU Intel, Battlemage promette oltre l’80% in più di prestazioni di gioco e più di cinque volte il throughput dell’intelligenza artificiale rispetto al suo predecessore.

La competizione si fa serrata nel mercato dei PC AI

Con l’apertura delle porte ai PC AI da parte di Microsoft, si sta assistendo a un’ondata di innovazioni intorno a questa piattaforma di elaborazione. Nvidia e AMD hanno recentemente rivelato i loro sforzi per portare le funzionalità AI di Microsoft Copilot+ PC su un maggior numero di laptop, presentando rispettivamente i cosiddetti laptop “RTX AI PC” di Asus e MSI e la CPU per laptop Strix.

Si stima che i PC AI costituiranno quasi il 60% dei nuovi PC entro il 2027, e i primi 20 computer che supportano il PC Copilot+ di Microsoft saranno in vendita tra poche settimane. Per rimanere competitivi, i produttori di chip devono sviluppare potenti NPU per supportare il sistema operativo degli AI PC.

Il futuro dei PC AI con Lunar Lake

Una volta lanciato “in tempo per le festività natalizie“, Lunar Lake di Intel contribuirà a portare sul mercato altri 80 PC, anche se l’azienda non ha ancora rivelato i produttori coinvolti.

Il processore Lunar Lake di Intel permetterà di offrire agli utenti le funzionalità Copilot+ di Microsoft, tra cui la discussa feature Recall, attraverso aggiornamenti software over-the-air. In parole povere, i possessori di PC con chip Lunar Lake potranno ricevere e installare l’update per attivare Copilot+ in modalità wireless, senza dover effettuare alcun intervento hardware o portare fisicamente il dispositivo in assistenza.