Hugging Face lancia robot da scrivania: Reachy Mini (e costa solo 299 dollari)

Hugging Face ha appena aperto gli ordini per Reachy Mini, robot da scrivania grandi come peluche che si possono programmare in Python e portare in giro per casa. A 299 dollari per la versione base, potrebbero essere i primi robot domestici davvero accessibili per sviluppatori e appassionati.

Reachy Mini di Hugging Face: il primo robot da scrivania open source

Hugging Face propone due versioni del Reachy Mini per soddisfare esigenze diverse. L’idea è nata durante i test del prototipo. La figlia di cinque anni di uno dei beta tester voleva portare il robot con sé per casa. Così ha capito che servivano due versioni: una wireless per chi vuole un compagno robotico mobile, e una cablata per chi preferisce tenerlo sulla scrivania.

Il Reachy Mini Wireless costa 449 dollari, funziona con un Raspberry Pi 5 e può muoversi liberamente senza cavi. Il Reachy Mini Lite, a 299 dollari, deve rimanere collegato a una fonte di alimentazione ma costa decisamente meno.

Entrambi i robot arrivano come kit da assemblare, un po’ come i Lego per adulti, e dotati di AI. Hanno due schermi al posto degli occhi e due antenne, e sono completamente programmabili in Python. Una volta assemblati, possono accedere a oltre 1,7 milioni di modelli AI e 400.000 dataset attraverso l’Hugging Face Hub.

Robot per tutti

Clém Delangue, CEO di Hugging Face, ha le idee chiare sul futuro: deve essere open source, e non controllato da poche multinazionali. Perché gli utenti non possono capire come funzionano i robot o modificarli secondo i propri bisogni? È una critica diretta a giganti come Boston Dynamics o Tesla, che sviluppano robot proprietari e chiusi.

Il target di questi robot non sono le famiglie, ma gli sviluppatori AI che vogliono sperimentare. Chiunque potrà costruire le proprie funzionalità specifiche e app per Reachy Mini che poi potrà condividere con la comunità , spiega Delangue. L’idea è scatenare la creatività di migliaia di programmatori.

I robot arrivano con demo preinstallate, ma il bello arriverà quando la comunità inizierà a sperimentare. Essendo open source, ogni componente può essere modificato, migliorato o completamente riprogettato. È l’approccio che ha reso Hugging Face un punto di riferimento nell’AI.

Quando arrivano

Il Reachy Mini Lite dovrebbe iniziare a essere spedito il mese prossimo, mentre la versione wireless arriverà entro fine anno. Delangue ha voluto evitare i lunghi pre-ordini tipici del settore tech.