Raspberry Pi 5 ora disponibile in versione da 16GB

Raspberry ha ufficialmente annunciato l’atteso modello da 16GB di Raspberry Pi 5, la scheda SBC (Single Board Computer) pensata per offrire maggiori prestazioni rispetto ai precedenti modelli, per un’esperienza di elaborazione che ovviamente risulterà più veloce e fluida, nonché capace di gestire più operazioni, programmi, processi e servizi paralelli.

Raspberry Pi 5 lanciato in versione da 16GB

La precedenti versioni di Raspberry Pi 5 era stata lanciata ufficialmente alla fine di ottobre del 2023 nelle varianti da 4 e 8GB. Successivamente, gli utenti hanno richiesto la disponibilità anche di un modello da 16GB, che arriva proprio ora con lo stepping D0, con cui viene anche introdotto una versione ottimizzata del processore Broadcom BCM2712.

“Siamo continuamente sorpresi dagli utilizzi che le persone trovano per il nostro hardware. Molti di questi rientrano in 8 GB (o persino 2 GB) di SDRAM, ma il triplice incremento di prestazioni tra Raspberry Pi 4 e Raspberry Pi 5 apre casi d’uso come grandi modelli linguistici e fluidodinamica computazionale, che traggono vantaggio dall’avere più spazio di archiviazione per core”

Dichiara Eben Upton, attuale CEO di Raspberry Pi Holdings.

Oltre i 16GB di RAM, Raspberry Pi 5 presenta le medesime caratteristiche hardware delle varianti già in commercio, come la CPU Broadcom BCM2712, che è dotata di quattro core ARM Cortex-A76 da 2,4 GHz e 64-bit, accompagnati da 512 KB di cache L2 per ogni core e 2 MB di cache L3 condivisa. La GPU integrata nel SoC è invece una VideoCore VII, in grado di offrire supporto alle ultime librerie grafiche tra cui OpenGL ES 3.1 e Vulkan 1.2.

Riguardo la connettività, il nuovo modello da 16GB è dotato della canonica accoppiata WiFi 802.11ac dual-band e Bluetooth 5.0 LE, insieme a due porte USB 3.0 per il supporto di connessioni simultanee a 5Gbps, due porte USB 2.0 e una porta Gigabit Ethernet con supporto PoE+. Non manca una doppia uscita per il collegamento dei monitor, con due HDMI 4Kp60, insieme all’encoder HEVC 4Kp60.

Raspberry Pi 5 da 16GB è già disponibile all’acquisto dal sito web ufficiale e può essere trovata a un prezzo di 139€.