FRITZ!OS 8.20 arriva con oltre 40 novità

Il primo dispositivo a ricevere l’aggiornamento a FRITZ!OS 8.20 è FRITZ!Box 7590, seguiranno gli altri. Sono più di 40 le novità introdotte dall’aggiornamento, il cui obiettivo dichiarato è rendere la rete domestica più smart, veloce ed efficiente . La versione 8.0 è stata distribuita nell’ottobre scorso. Prendiamo come riferimento il comunicato stampa giunto in redazione e diamo uno sguardo a quelle più importanti.

Le novità di FRITZ!OS 8.20

Ci sono nuove opzioni di controllo per la smart home, una protezione di fallback migliorata per la connessione e ottimizzazioni pratiche dell’interfaccia utente, funzioni inedite per la rete Wi-Fi Mesh e altre dedicate al consumo energetico. Sono inoltre state migliorate sicurezza e stabilità. Come sempre, l’installazione dell’update è automatica (se abilitata) oppure, in alternativa, è possibile avviarla all’indirizzo fritz.box .

Monitor Online ed efficienza energetica

Monitor Online è stato migliorato con l’aggiunta di un nuovo intervallo di tempo per analizzare l’utilizzo della rete, mentre grazie a Energy Efficient Ethernet permette di ridurre il consumo di energia configurando in modo separato la presa WAN e le singole prese LAN, senza sacrificare le prestazioni.

Parental Control ottimizzato

A livello di interfaccia utente si registrano diverse novità. Ad esempio, il Parental Control mostra in modo più chiaro i profili di accesso e i relativi dispositivi su un’unica schermata. I ticket di navigazione sono più facili da trovare e il loro numero massimo è passato da 10 a 12.

FRITZ! Failsafe

Al debutto FRITZ! Failsafe, nuova protezione di fallback per evitare disconnessioni. Se la connessione in fibra, DSL o via cavo si interrompe o diventa instabile, garantisce la continuità sfruttando una connessione alternativa tramite presa WAN, LAN o USB.

Wi-Fi Mesh

Si registrano miglioramenti relativi al Wi-Fi Mesh. Per il Mesh Master è più semplice accedere ai FRITZ!Repeater senza reinserire la password. Inoltre, è possibile attivare contemporaneamente più repeater per il funzionamento Mesh, senza dover premere il pulsante di connessione sul FRITZ!Box.

Condivisione degli upload e dei file

La nuova condivisione degli upload tramite FRITZ!NAS semplifica il file sharing. È possibile rendere disponibile una cartella tramite link, consentendo di caricare e scaricare direttamente i contenuti.

Miglioramenti per la smart home

A questi si aggiungono funzioni per la casa intelligente, ad esempio controlli aggiuntivi per l’interruttore smart FRITZ!Smart Control 440, opzioni più complete per il controllo dell’illuminazione e la possibilità di intervenire sulle routine direttamente con il FRITZ!Smart Control 440.