FRITZ!OS 8 in download: maxi aggiornamento con oltre 60 novità

È un vero e proprio major update quello rilasciato da AVM: tutti i dispositivi compatibili ricevono oggi FRITZ!OS 8. La versione appena distribuita include oltre 60 novità, molte delle quali introdotte per andare incontro alle esigenze manifestate dagli utenti, ad esempio per gestire in modo più efficiente i dispositivi connessi alla propria rete, per configurare al meglio la smart home e altro ancora.

Le tante novità di FRITZ!OS 8

Come sempre, è in download gratuito. Lo abbiamo scaricato e installato su un FRITZ!Box 7590 AX con Wi-Fi 6 per gli screenshot allegati a questo articolo. Di seguito elenchiamo le più importanti nuove funzionalità implementate, mentre per gli altri dettagli rimandiamo al documento TXT condiviso dal produttore.

Il nuovo Monitor Online (nello screenshot qui sotto) informa gli utenti sul consumo dati di ogni dispositivo collegato alla rete, sia in quella domestica che in quella degli ospiti. Gli utenti possono confrontare il traffico dati e distribuire in modo ottimale la velocità di trasmissione.

È possibile assegnare nomi e simboli ai dispositivi della rete domestica e della rete ospite. Basta poi un semplice click per conoscere ulteriori dettagli sulle connessioni LAN tra i singoli dispositivi FRITZ!.

Grazie al nuovo grafico dedicato ai carichi sulla rete Wi-Fi, è possibile ottimizzare al meglio l’utilizzo della rete.

WireGuard VPN ora supporta anche la trasmissione di dati IPv6, rendendo più semplice la creazione di connessioni sicure alla rete del FRITZ!Box, offrendo una maggiore sicurezza per chi lavora da casa o tramite accesso remoto.

In tema smart home, è possibile impostare la temperatura scelta per i comandi dei radiatori (anche selezionando valori minimi e massimi), la luminosità, la saturazione e il colore delle luci. Le routine possono essere attivate in base a un orario precedentemente impostato o un orario relativo all’alba e al tramonto.

La capacità di effettuare chiamate DECT in parallelo è stata aumentata, per gli uffici. Ora è possibile effettuare fino a cinque chiamate in contemporanea e non più solo tre come in precedenza (su FRITZ!Box 7590, 7590 AX e 7583).

Gli utenti possono configurare un FRITZ!Box utilizzando uno smartphone su cui è installata la MyFRITZ!App. L’applicazione guida gli utenti passo dopo passo attraverso l’intero processo di installazione.

Come installare FRITZ!OS 8

Il rollout dell’update è in corso. A breve, tutti coloro in possesso di un dispositivo compatibile dovrebbero veder comparire un avviso dedicato. In caso contrario è sufficiente aprire l’interfaccia di gestione e selezionare la voce “Aggiornamento” all’interno del menu “Sistema”.

La fase di installazione può durare alcuni minuti. Attenzione: provoca la temporanea disattivazione di tutte le connessioni, dunque consigliamo di effettuarla solo quando è possibile fermarsi (una pausa caffè è l’ideale).

Una volta conclusa, un messaggio avvisa che Con l’aggiornamento a FRITZ!OS 8.00 sono state modificate alcune impostazioni di cui dovete tenere conto .

Poi, si è indirizzati automaticamente alla panoramica del router.

La conferma dell’avvenuta installazione è presente anche tra le impostazioni.

È possibile effettuare la procedura di aggiornamento anche da un dispositivo mobile.

Qui sopra lo screenshot relativo alla disponibilità dell’update comparso sullo smartphone.