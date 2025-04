La chiavetta Wi-Fi 6E per il tuo PC è in forte sconto: TP-Link Archer

Il tuo computer non è dotato di connettività wireless o è troppo lenta? Risolvi con l’offerta di Amazon su Archer TXE70UH. È la chiavetta Wi-Fi 6E di TP-Link che porta la tecnologia 802.11ax su qualsiasi PC, arrivando alla velocità massima di 2.402 Mbps su banda 6 GHz, di 2.402 Mbps su 5 GHz e di 574 Mbps su 2,4 GHz. Non lasciarti sfuggire la promozione in corso, potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

L’offerta di Amazon sulla chiavetta Wi-Fi 6E di TP-Link

Compatibile con Windows 11 e Windows 10 senza richiedere l’installazione di driver, come già accennato è un modello tri-band che integra antenne ad alto guadagno per una copertura ottimale in tutta la casa. Inoltre, le tecnologie OFDMA e MU-MIMO eliminano ogni latenza, rendendola la soluzione perfetta anche per il gaming, mentre il sistema WPA3 fornisce una sicurezza adeguata. Scopri di più nella scheda completa.

È venduta e spedita da Amazon con la consegna gratis in pochi giorni se la ordini subito (in esclusiva per gli abbonati Prime). Lo sconto è automatico, non devi attivare coupon o inserire codici. Il voto medio assegnato da quasi 50.000 recensioni è 4,5/5.

Invece di pagarla 49,99 euro come da listino ufficiale TP-Link, grazie alla promozione di oggi puoi acquistare la chiavetta Archer TXE70UH con supporto alla connettività Wi-Fi 6E al prezzo finale di soli 36,99 euro, il più basso e conveniente da quando è in vendita. Il collegamento al PC avviene tramite porta USB (3.0 retrocompatibile), il cavo in dotazione ha una lunghezza pari a 1,2 metri, così da poterlo posizionare facilmente dove preferisci.