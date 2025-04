Router WiFi con SIM 4G TP-Link: ottimo SCONTO LAMPO su Amazon

TP-Link Archer MR202 è un router WiFi con supporto al 4G grazie allo slot SIM integrato. Perfetto, ad esempio, per condividere la propria connessione con altri dispositivi WiFi con facilità. Puoi acquistarlo su Amazon in offerta lampo a soli 46,99 euro invece di 64,99.

TP-Link Archer MR202 in offerta: le caratteristiche

Il router supporta velocità 4G LTE fino a 150 Mbps e crea una rete Wi-Fi dual band in un attimo: 300 Mbps sulla banda da 2.4 GHz per la copertura ampia e 433 Mbps sulla 5 GHz per le attività più intense come gaming o streaming in HD. Le due antenne LTE smontabili ti danno un segnale potente, anche in zone più lontane.

È dotato di 3 porte LAN e una porta LAN/WAN ibrida con cui collegare i tuoi dispositivi via cavo per la massima stabilità. Compatibile con OneMesh puoi espandere la tua rete wireless senza interruzioni.

Basta una SIM e sei subito online: ti basterà accenderlo e sarai pronto a navigare, lavorare o guardare contenuti in streaming ovunque ti trovi. Acquistalo su Amazon in sconto a soli 46,99 euro invece di 64,99.