Router 5G TP-Link da esterno: in super offerta Amazon a 150 euro in meno

Con TP-Link NE200-Outdoor puoi avere un router da esterno eccezionale, con internet ultra veloce grazie alla connettività 5G e pronto a resistere a tutto grazie alla certificazione IP66. Prima di parlartene nel dettaglio, vediamo l’offerta: attiva il coupon in pagina su Amazon per risparmiare subito 150 euro sul prezzo di listino.

Le caratteristiche del router

Dotato di slot in cui inserire la tua SIM card con piano tariffario 5G, avrai velocità da record fino a 4,67 Gbps, perfette per lo streaming in 4K, il gaming online, il lavoro da remoto o la videosorveglianza. Nel caso il 5G non dovesse essere disponibile potrai contare sul 4G+ Cat19, con cui arrivi comunque a 1,6 Gbps.

Essendo progettato per l’esterno non teme pioggia, polvere né sbalzi di temperatura e nemmeno scariche elettriche e fulmini improvvisi. Si alimenta anche via PoE, quindi puoi piazzarlo su una parete, un palo o una finestra senza avere una presa elettrica a portata di mano: basta un cavo di rete. Con la porta da 2.5G avrai il massimo della velocità.

Installarlo è dunque semplicissimo: inserisci la SIM e sei subito online, anche in zone isolate o dove la fibra non arriva. Perfetto dunque da usare per case in campagne, uffici o appartamenti non ancora coperti da internet veloce o magari per avere una connessione pronta all’uso ovunque ti trovi.

Attiva il coupon sconto in pagina su Amazon per averlo con uno sconto di 150 euro.