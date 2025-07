Router WiFi 7 ASUS in super offerta: 229€ invece di 345 con rate a tasso zero

Se hai deciso di portare la tua connessione al livello superiore, con il router ASUS RT-BE86U BE6800 fai la scelta giusta. Dotato di tecnologia WiFi 7 di ultima generazione, con supporto 4096-QAM e al Multi-Link Operation (MLO) per sfruttare più bande contemporaneamente, è ideale per qualsiasi genere di utilizzo: gaming, smart working o visione di contenuti in streaming. Oggi lo acquisti su Amazon in offerta a soli 229 euro invece di 345, con spedizione Prime e possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Le caratteristiche del router

Andando a vedere un po’ nel dettaglio le specifiche tecniche di questa meraviglia per una connessione stabile e velocissima, con la presenza del WiFi 7 (802.11be) potrai sfruttare nuovi canali da 320 MHz nella banda da 6 GHz che, con 4096-QAM, aumentano significativamente la capacità e la produttività della rete. Grazie al funzionamento multi-link potrai collegarti a più bande contemporaneamente per garantire connessioni internet sempre stabili.

Il router mette a disposizione anche opzioni versatili per la configurazione WAN, con le quali creare una connessione internet sempre attiva tramite il rilevamento AI WAN e con una comoda porta USB pronta per il tethering 4G LTE o 5G.

Con Smart Home Master potrai poi impostare facilmente fino a tre SSID per gestire ancora più facilmente dispositivi IoT, VPN e applicare il Parental Control. Infine, potrai estendere la rete con la tecnologia AiMesh senza interruzioni in tutta la casa.

Un router completo, potente e velocissimo: approfitta dello sconto Amazon e acquistalo a soli 229 euro invece di 345.