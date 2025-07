La nuova offerta Iliad Fibra: Wi-Fi 7, antivirus e connessione ovunque

Nel panorama della connettività domestica, Iliad rilancia con un’offerta fibra completa, ad alte prestazioni e ricca di vantaggi. La nuova proposta include tutto ciò che serve per una connessione stabile, veloce e sicura: fibra 100% FTTH, modem Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito, 2 Wi-Fi extender per una copertura ottimale in tutta la casa, un antivirus McAfee per navigare protetti e persino un router con SIM dati per rimanere connessi ovunque.

Fibra ultraveloce e Wi-Fi 7: prestazioni di ultima generazione

La tecnologia Wi-Fi 7 integrata nella iliadbox rappresenta lo standard più avanzato per la trasmissione dati wireless. Consente di raggiungere velocità fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload nelle aree coperte da FTTH EPON, con distribuzione ottimizzata tra porte Ethernet e Wi-Fi. In altre zone (come Milano, Torino e Bologna), si arriva fino a 2,5 Gbit/s grazie alla tecnologia GPON. Nelle aree bianche, la velocità raggiunge comunque 1 Gbit/s, garantendo una navigazione fluida anche dove le infrastrutture sono più limitate.

La iliadbox è progettata per risparmiare energia grazie a un pratico pulsante ON/OFF e alla modalità Sleeping. L’installazione è gestita da un tecnico specializzato, senza costi aggiuntivi e senza pensieri per l’utente.

Estendi la rete, proteggi i tuoi dati, resta sempre connesso

A rendere l’offerta ancora più completa, Iliad propone:

Wi-Fi extender a 1,99€/mese, per ampliare la copertura del segnale anche nelle abitazioni più ampie o su più piani.

McAfee Multi Access a 2,99€/mese, una soluzione antivirus avanzata per proteggere i dispositivi collegati da minacce informatiche.

Router con SIM dati incluso, per portare internet ovunque, anche fuori casa.

Il tutto senza costi nascosti, senza vincoli contrattuali e con la certezza di un canone fisso nel tempo.

Vantaggio Fibra + Mobile: risparmia fino a 4€ al mese

Per gli utenti mobili Iliad, l’integrazione tra offerte mobile e fibra si traduce in un risparmio diretto. Chi ha già un’offerta da 9,99€ o 11,99€/mese può attivare la fibra a 21,99€/mese invece di 25,99€, per sempre. Anche chi non è ancora cliente mobile può attivare il vantaggio scegliendo una delle due offerte GIGA (200GB a 9,99€ o 250GB a 11,99€), entrambe con minuti e SMS illimitati e 5G incluso.

Per conoscere l’offerta completa di Iliad Fibra clicca qui.