 Fibra Iliad in offerta: connessione illimitata a 22,99€/mese per sempre
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Fibra Iliad in offerta: connessione illimitata a 22,99€/mese per sempre

Ecco l'offerta da attivare per sfruttare la fibra ottica Iliad per la connessione Internet a casa con un prezzo ridotto fino a 22,99 euro al messe.
Fibra Iliad in offerta: connessione illimitata a 22,99€/mese per sempre
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Ecco l'offerta da attivare per sfruttare la fibra ottica Iliad per la connessione Internet a casa con un prezzo ridotto fino a 22,99 euro al messe.
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Iliad è l’operatore giusto da scegliere per attivare una nuova offerta fibra ottica in questo momento.Per tutti i nuovi clienti, infatti, Iliad propone l’accesso alla fibra FTTH con velocità massima di 5 Gigabit in download.

Il costo è di 26,99 euro al mese per sempre, ma per i clienti Iliad mobile con offerta da almeno 9,99 euro al mese è previsto uno sconto a 22,99 euro al mese. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Iliad.

Lo sconto sul canone della fibra può essere ottenuto anche dai non clienti Iliad mobile che attivano oggi la fibra, andando poi a sottoscrivere un’offerta mobile anche in un secondo momento.

Accedi qui all’offerta di Iliad

Iliad Fibra offerta

Cosa prevede l’offerta

L’offerta fibra di Iliad include:

  • la linea telefonica fissa con chiamate illimitate, anche verso l’estero (sono incluse decine di Paesi)
  • la connessione tramite rete FTTH fino a 5 Gigabit oppure fino a 2,5 Gigabit, in base alla copertura; nelle aree bianche, invece, la connessione è fino a 1 Gigabit; non sono disponibili altre tecnologie per la connessione
  • modem Wi-Fi 7 incluso senza costi aggiuntivi

La promozione in questione prevede un costo di 26,99 euro al mese oppure di 22,99 euro al mese per i clienti Iliad mobile che hanno attivato un’offerta da almeno 9,99 euro al mese (con pagamento automatico attivato). L’offerta prevede un contributo di attivazione di 39,99 euro una tantum. Come per tutte le offerte Iliad, il prezzo è per sempre.

Per attivare la promozione è sufficiente raggiungere il sito dell’operatore e seguire una veloce procedura di attivazione online, dopo aver effettuato la verifica della copertura. L’offerta è disponibile esclusivamente per chi è raggiunto dalla fibra FTTH, con la velocità massima della connessione che dipenderà dalla tipologia di rete FTTH disponibile all’indirizzo di casa dell’utente. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di Iliad

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 mag 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
28 mag 2026
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